¡Feliz 1 de mayo! Las mejores imágenes para felicitar y dar los buenos días el Día del Trabajador

Día del Trabajador

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Janire Manzanas
  • Janire Manzanas
  • Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.

El Día del Trabajador se celebra este viernes, 1 de mayo, considerado festivo nacional en España.  El origen de esta fecha se sitúa en Chicago,  donde el 4 de mayo de 1886 estalló la revuelta de Haymarket, una manifestación apoyada por distintos movimientos obreros que terminó con la detención y condena de varios sindicalistas, conocidos posteriormente como los mártires de Haymarket. En 1889, la influencia de estos movimientos llevó a que en Francia se oficializara el 1 de mayo como Día del Trabajador, una fecha que poco a poco fue adoptada por numerosos países del mundo, aunque no por Estados Unidos.

En Estados Unidos, el «Labor Day» no se celebra el 1 de mayo, sino el primer lunes de septiembre, una decisión que responde a un contexto distinto.
En 1882, en Nueva York, los Caballeros del Trabajo organizaron un desfile en honor a los trabajadores el 5 de septiembre, una iniciativa que tuvo gran acogida y se repitió en los años siguientes con el apoyo de diferentes asociaciones sindicales. Posteriormente, el presidente Grover Cleveland optó por institucionalizar esa celebración en septiembre, alejándola del 1 de mayo, en parte para desvincularla de los acontecimientos más conflictivos ocurridos en Chicago.

¡Feliz Día del Trabajador!

El 1 de mayo es una fecha para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso diario.

  • «Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida» (Confucio)
  • «Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace» (Franklin D. Roosevelt)
  • «No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar» (Madre Teresa de Calcuta)
  • «Un síntoma de que te acercas a una crisis nerviosa es creer que tu trabajo es tremendamente importante» (Bertrand Russell)
  • «El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer» (Oscar Wilde)
  • «Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario» (Elbert Hubbard)
  • «Lo que con mucho trabajo se adquiere más se ama» (Aristóteles)
  • «Dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo» (Benito Pérez Galdós)
  • «Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota» (Truman Capote)
  • «Mira si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas» (Facundo Cabral)
  • «Soy gran creyente en la suerte y he descubierto que mientras más duro trabajo más suerte tengo» (Stephen Leacock)
  • «Cuando el trabajo es un placer la vida es bella pero cuando nos es impuesto la vida es una esclavitud» (Máximo Gorki)
  • «Trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado» (San Jerónimo)
  • «La oxidación por falta de uso gasta mucho más las herramientas que el propio trabajo» (Benjamin Franklin)
  • «Nadie puede llegar a la cima armado solo de talento Dios da el talento el trabajo transforma el talento en genio» (Anna Pavlova)
  • «Dichoso es aquel que mantiene una profesión que coincide con su afición» (George Bernard Shaw)
  • «La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito» (Ralph Waldo Emerson)
  • «Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora» (Marie Curie)
  • «No es sabio el que sabe dónde está el tesoro sino el que trabaja y lo saca» (Francisco de Quevedo)
  • «El trabajo aleja de nosotros tres grandes males el aburrimiento el vicio y la necesidad» (Voltaire)
  • «Tanto si crees que puedes hacerlo como si no en los dos casos tienes razón» (Henry Ford)
  • «El trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo» (Gregorio Marañón)
  • «El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento» (Victor Pauchet)
  • «El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse» (J R R Tolkien)
  • «El hombre ha nacido para trabajar y solo quien trabaja con amor y asiduidad encuentra leve la fatiga» (San Juan Bosco)
  • «El trabajo consiste en lo que un organismo está obligado a hacer el juego consiste en lo que un organismo no está obligado a hacer» (Mark Twain)
  • «El trabajo endulza siempre la vida pero los dulces no le gustan a todo el mundo» (Victor Hugo)
  • «El cerebro es un órgano maravilloso comienza a trabajar nada más levantarnos y no deja de funcionar hasta entrar en la oficina» (Robert Frost)
  • «El mejor remedio contra todos los males es el trabajo» (Charles Baudelaire)
  • «El trabajar cuesta pero cuesta más el no trabajar» (Tonino Licciardello)
  • «El hombre encuentra su goce en el trabajo en lo que lo diferencia de los demás» (Karl Marx)
  • «Busca siempre un quehacer cuando lo tengas no pienses en otra cosa que en hacerlo bien» (Tales de Mileto)
  • «La fuerza del equipo viene de cada miembro la fuerza de cada miembro es el equipo» (Phil Jackson)
  • «Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos» (Ray Kroc)

¡Feliz Día del Trabajador!

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