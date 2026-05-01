¡Feliz 1 de mayo! Las mejores imágenes para felicitar y dar los buenos días el Día del Trabajador

El Día del Trabajador se celebra este viernes, 1 de mayo, considerado festivo nacional en España. El origen de esta fecha se sitúa en Chicago, donde el 4 de mayo de 1886 estalló la revuelta de Haymarket, una manifestación apoyada por distintos movimientos obreros que terminó con la detención y condena de varios sindicalistas, conocidos posteriormente como los mártires de Haymarket. En 1889, la influencia de estos movimientos llevó a que en Francia se oficializara el 1 de mayo como Día del Trabajador, una fecha que poco a poco fue adoptada por numerosos países del mundo, aunque no por Estados Unidos.

En Estados Unidos, el «Labor Day» no se celebra el 1 de mayo, sino el primer lunes de septiembre, una decisión que responde a un contexto distinto.

En 1882, en Nueva York, los Caballeros del Trabajo organizaron un desfile en honor a los trabajadores el 5 de septiembre, una iniciativa que tuvo gran acogida y se repitió en los años siguientes con el apoyo de diferentes asociaciones sindicales. Posteriormente, el presidente Grover Cleveland optó por institucionalizar esa celebración en septiembre, alejándola del 1 de mayo, en parte para desvincularla de los acontecimientos más conflictivos ocurridos en Chicago.

¡Feliz Día del Trabajador!

El 1 de mayo es una fecha para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso diario.

«Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida» (Confucio)

«Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace» (Franklin D. Roosevelt)

«No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar» (Madre Teresa de Calcuta)

«Un síntoma de que te acercas a una crisis nerviosa es creer que tu trabajo es tremendamente importante» (Bertrand Russell)

«El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer» (Oscar Wilde)

«Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario» (Elbert Hubbard)

«Lo que con mucho trabajo se adquiere más se ama» (Aristóteles)

«Dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo» (Benito Pérez Galdós)

«Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota» (Truman Capote)

«Mira si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas» (Facundo Cabral)

«Soy gran creyente en la suerte y he descubierto que mientras más duro trabajo más suerte tengo» (Stephen Leacock)

«Cuando el trabajo es un placer la vida es bella pero cuando nos es impuesto la vida es una esclavitud» (Máximo Gorki)

«Trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado» (San Jerónimo)

«La oxidación por falta de uso gasta mucho más las herramientas que el propio trabajo» (Benjamin Franklin)

«Nadie puede llegar a la cima armado solo de talento Dios da el talento el trabajo transforma el talento en genio» (Anna Pavlova)

«Dichoso es aquel que mantiene una profesión que coincide con su afición» (George Bernard Shaw)

«La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito» (Ralph Waldo Emerson)

«Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora» (Marie Curie)

«No es sabio el que sabe dónde está el tesoro sino el que trabaja y lo saca» (Francisco de Quevedo)

«El trabajo aleja de nosotros tres grandes males el aburrimiento el vicio y la necesidad» (Voltaire)

«Tanto si crees que puedes hacerlo como si no en los dos casos tienes razón» (Henry Ford)

«El trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo» (Gregorio Marañón)

«El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento» (Victor Pauchet)

«El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse» (J R R Tolkien)

«El hombre ha nacido para trabajar y solo quien trabaja con amor y asiduidad encuentra leve la fatiga» (San Juan Bosco)

«El trabajo consiste en lo que un organismo está obligado a hacer el juego consiste en lo que un organismo no está obligado a hacer» (Mark Twain)

«El trabajo endulza siempre la vida pero los dulces no le gustan a todo el mundo» (Victor Hugo)

«El cerebro es un órgano maravilloso comienza a trabajar nada más levantarnos y no deja de funcionar hasta entrar en la oficina» (Robert Frost)

«El mejor remedio contra todos los males es el trabajo» (Charles Baudelaire)

«El trabajar cuesta pero cuesta más el no trabajar» (Tonino Licciardello)

«El hombre encuentra su goce en el trabajo en lo que lo diferencia de los demás» (Karl Marx)

«Busca siempre un quehacer cuando lo tengas no pienses en otra cosa que en hacerlo bien» (Tales de Mileto)

«La fuerza del equipo viene de cada miembro la fuerza de cada miembro es el equipo» (Phil Jackson)

«Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos» (Ray Kroc)

¡Feliz Día del Trabajador!