Bruce Lee, actor e icono de las artes marciales, sobre la resiliencia: «No temas fallar. No es fallar, sino apuntar muy bajo el error. Con grandes aspiraciones, es glorioso incluso fallar»

Hay personas que trascienden su época porque lo que dijeron no envejece. Bruce Lee fue, oficialmente, actor y artista marcial. Pero quienes lo leen con atención saben que fue, sobre todo, un filósofo práctico.

Uuna de sus frases más citadas en los despachos de coaching ejecutivo y las aulas de psicología del deporte lleva décadas esperando que alguien la lea de verdad: «No temas fallar. No es fallar, sino apuntar muy bajo el error. Con grandes aspiraciones, es glorioso incluso fallar». Pocas veces se ha dicho tanto en tan pocas palabras.

Qué significa la reflexión de Bruce Lee

Lee no estaba consolando a los perdedores. Estaba reencuadrando el concepto de fracaso desde su base. Su argumento es muy interesante: el verdadero error no está en caer, sino en haber apuntado tan bajo que caer era casi imposible. Quien no se arriesga no fracasa en el sentido dramático, pero ya ha perdido en el más profundo: ha elegido la mediocridad segura frente a la grandeza incierta.

La distinción importa porque cambia radicalmente dónde ponemos el foco. Si el error es apuntar bajo, entonces el miedo que debería paralizarnos no es al fracaso, sino a la falta de ambición.

Lo que dice la investigación sobre el miedo a fallar

La psicóloga Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, lleva treinta años estudiando exactamente esto. Su teoría de la mentalidad de crecimiento frente a la mentalidad fija demuestra que las personas que temen el fracaso evitan los desafíos difíciles para proteger su imagen de competencia. Las que lo ven como información, en cambio, buscan retos cada vez más grandes precisamente porque saben que ahí es donde se aprende.

Bruce Lee no conocía a Dweck, pero las describió con décadas de antelación. Quien apunta bajo está operando desde una mentalidad fija: lo más importante es no quedar en evidencia. Quien apunta alto, incluso a riesgo de no llegar, ya ha elegido el crecimiento sobre la apariencia.

El economista conductual Dan Ariely añade otra capa: sus investigaciones muestran que los seres humanos somos considerablemente más aversos al fracaso que atraídos por el éxito equivalente. Es decir, el dolor de perder 100 euros pesa psicológicamente más que la alegría de ganar 100. Ese sesgo, perfectamente comprensible desde la evolución, nos empuja sistemáticamente hacia metas conservadoras. Lee, sin ecuaciones, identificó la trampa y propuso la salida.

Por qué «glorioso» no es una exageración

La palabra que más sorprende de la cita es glorioso. Parece hiperbólica. No lo es. Cuando alguien persigue una meta genuinamente difícil —fundar una empresa, escribir una novela, competir en un nivel para el que quizás no está listo— y no lo consigue, ha hecho algo que la mayoría no hace: ha estado a la altura de su propia ambición. Ha descubierto sus límites reales, no los que la prudencia le imponía. Ha acumulado experiencia que no se compra. Y, en muchos casos, ha llegado más lejos que quien apuntó bajo y acertó. Hay una diferencia moral y práctica entre quien falla habiendo apuntado a las estrellas y quien acierta habiéndose conformado con el suelo.

La pregunta incómoda

La frase de Bruce Lee, leída con honestidad, no reconforta. Incomoda. Porque obliga a hacerse una pregunta que la mayoría prefiere evitar: ¿Estoy fallando porque apunto alto o porque apunto tan bajo que ni siquiera puedo llamar fracaso a lo que me pasa? La respuesta, sea cual sea, es el primer paso.