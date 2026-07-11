Ingrid Bergman, actriz: «El éxito es conseguir lo que quieres; la felicidad es…»

Ingrid Bergman es una de esas actrices inolvidables que cuentan con millones de admiradores en todo el mundo. Una mujer luchadora que consiguió convertirse en una actriz de éxito y que trabajó como actriz en 46 películas para el cine y en 6 cintas y miniseries para la televisión. La actriz que pasó a la historia como Ilsa Lund, el gran amor de Rick, en Casablanca (1946), Paula Alquist la rica millonaria de Luz que agoniza (1944) o la hermana Benedict en Las campanas de Santa María. Por eso no sorprende esta frase que pronunció durante su vida: «El éxito es conseguir lo que quieres. La felicidad es querer lo que consigues». Una sabia frase en la que reflexiona en la diferencia entre éxito y felicidad desde su experiencia como estrella de cine. Querer lo que consigues es la diferencia entre ser feliz o no para muchas personas que luchan desde muy jóvenes por sus sueños y no se conforman solo con el éxito.

La actriz Ingrid Bergman nació en la ciudad sueca de Estocolmo el 29 de agosto de 1915 y era la hija de un pequeño empresario de fotografía sueco. Cuando solo 3 años falleció su madre y ocho años más tarde su padre, con lo que acabó viviendo en la casa paterna con su tío Otto que no vio con buenos ojos que quisiera ser actriz. Una mujer extremadamente tímida que comenzó en el mundo del cine como extra a los 16 años y que 1933 fue elegida entre cientos de aspirantes para estudiar en The Royal Dramatic Theater School en la que también lo hizo su admirada actriz Greta Garbo.

La carrera en el cine Ingrid Bergman

Su primer papel en Suecia en una película fue en la película El conde del puente del monje (Munkbrogreven) de 1935 dirigida por Edvin Adolphson. Aunque participó en 12 cintas en Suecia, el primer éxito no le llegaría hasta el estreno de la película Intermezzo en 1936 producida por David O. Selznick y dirigida por Gustaf Molander.

Su vida cambia cuando en 1939 se trasladó a los Estados Unidos para realizar la nueva versión de Intermezzo en inglés dirigida por Gregory Ratoff y que protagonizó con el actor Leslie Howard. La actriz Ingrid Bergman protagonizó en 1942 la película Casablanca del director Michael Curtiz junto al actor Humphrey Bogart. La actriz interpretó el papel de la melancólica Ilsa Lund, el gran amor de Rick, que le lanzaría al olimpo de las estrellas del cine.

Después de triunfar con esta cinta, Ingrid Bergman rodó Por quién doblan las campanas (1943), por la que fue nominada al Óscar, aunque al final no lo obtuvo. Este galardón lo obtuvo por su papel en Luz de Gas (Gaslight), aunque en 1945 recibió su tercera candidatura a los Óscar por el de Las campanas de Santa María y en 1948 por el de Juana de Arco, año en el que también filmó una obra maestra de Lewis Milestone.

En 1948 sorprendió a todos sus seguidores con su magnífica interpretación de Joan Madou, una refugiada ítalo-rumana que se oculta en París como cantante en un cabaret, en la cinta Arco de triunfo en la que tuvo de compañero al actor Charles Boyer.

En 1950 se casó, después de divorciarse de su marido el dentista Petter Lindström y de mantener una escandalosa relación durante el rodaje de la película Stromboli, con el conocido director italiano Roberto Rosellini con el que tuvo tres hijos. La actriz se trasladó a Italia donde trabajó en varias películas que dirigió Rosellini y que fueron un fracaso total en la taquilla: Europa ’51, Siamo Donne, Siempre te amaré (Viaggio in Italia), Giovanna d’Arco al Rogo y La Paura.

La etapa internacional de la actriz sueca

En 1956 protagonizó con Cary Grant la película Anastasia con la que consiguió su segundo Óscar a mejor actriz. Un año después se separó de Rosellini y durante esa época volvió a triunfar con la película Té y simpatía de Robert Anderson.

En 1958, se casó con el productor teatral sueco Lars Schmidt y comenzó a trabajar en producciones en Europa y Estados Unidos. Entre estas destacan Otra vuelta de tuerca (1959), la adaptación de la novela de Henry James, Hedda Gabler (1962) que también es una adaptación de una obra de Henrik Ibsen, La visita (1964), La voz humana (1966), Flor de cactus (1969), Asesinato en el Oriente Express (1974) por la que obtuvo su tercer Óscar, Cuestión de tiempo (1976) y Sonata de otoño (1978) dirigida por Ingmar Bergman.

Su última actuación fue en 1975, cuando ya se le había diagnosticado un cáncer de mama y se había divorciado de Lars Schmidt, en Una mujer llamada Golda (1982), con la que obtuvo un Emmy y un Globo de Oro a la mejor actriz de miniserie o telefilme. El 29 de agosto, el día en el que cumplía 67 años, falleció la actriz Ingrid Bergman en Londres. Una actriz inolvidable que vivió una vida apasionada e intensa y que logró ser feliz intentando conseguir lo que ella siempre quiso.