Rodeado de olivos centenarios, música clásica y un jardín secreto en pleno corazón de Madrid: llegan los conciertos del olivar

El verano siempre invita a que queramos disfrutar de planes al aire libre, y en el caso de la capital, uno de los mejores es el ciclo de conciertos ‘Noches del Olivar’ que vuelve un verano más a Madrid. La Fundación Olivar de Castillejo ya tiene en marcha su programación de 2026, con actuaciones de música clásica al aire libre desde el 24 de junio hasta el 29 de agosto.

Se trata de uno de los planes más consolidados de la temporada estival en la ciudad, con conciertos de miércoles a sábado en un entorno poco habitual: un jardín con más de cien olivos centenarios situado en Chamartín, en la calle Menéndez Pidal, 3 bis. Las actuaciones comienzan a las 20:00 horas y el acceso al recinto se abre a las 19:15. La entrada tiene un precio de 23 euros y puede comprarse a través de la web de la Fundación Olivar de Castillejo, pero si quieres saber cuáles son todos los conciertos, toma nota que te los contamos, además de la información para llegar, y cómo es este festival.

Los conciertos en el Olivar de Castillejo este verano

La programación se extiende durante más de dos meses de modo que es el plan perfecto para este verano y combina recitales de piano, música de cámara, canto y diferentes formaciones instrumentales. El formato es sencillo y centrado en la cercanía entre intérpretes y público.

El ciclo arrancó el 24 de junio con Javier Albarés al cello y Cristina Sanz al piano. En los primeros días también han pasado por el escenario Enrique Lapaz (piano), el Cuarteto Contemploclásico y el Coro Semicírculo. Ya en julio, la programación gana ritmo con propuestas muy variadas. Entre los conciertos más destacados están el Dúo Hypatia (violín y piano), la soprano Marta Arce junto a Marta Teijido al piano o el recital del pianista Adam Kent.

También destacan formaciones como el Sundara Ensemble o el Cuarteto Manuel de Falla, además de intérpretes habituales del circuito de música de cámara. A lo largo del mes se suceden actuaciones como la de Héctor Corpus (violín) y Marta García (piano), Ana Díaz (piano) o David Martín (cello), que repite en distintas fechas.

Y en la segunda quincena de julio aparecen nombres como el dúo de piano formado por Mariló Gutiérrez y Concepción de Castro, la soprano Tatiana Melnichenko o el acordeonista Jesús Mozo. El mes se cierra con conciertos de Juan Barahona (piano), Inoidel González (saxo) o Álvaro Mazarro (piano).

Agosto mantiene la misma línea, con una programación continua hasta finales de mes. Entre los artistas previstos están Jonathan Mesoneros (violín), Andrés Navarro (piano), Sofía Navarro (violín), Daniel Hernández Paredes (guitarra) o el Trío Rhea (saxofones). También hay espacio para propuestas menos habituales como la marimba, con Diego Casado, o combinaciones de voz y piano como la de Sara Almazán (mezzosoprano). El ciclo se cerrará el 29 de agosto con el concierto del tenor Marcelo Solís junto al pianista José Ángel Onieva Collantes. La programación completa, con todas las fechas y artistas, puede consultarse en la página web de la Fundación.

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Cómo es el recinto y qué hay que tener en cuenta

El Olivar de Castillejo no es un auditorio al uso. Es un jardín histórico que conserva más de cien olivos centenarios, junto con otras especies como almendros, romero o arbustos mediterráneos. Todo el espacio está adaptado para acoger conciertos, pero sin perder ese carácter natural. El escenario es sencillo, con una tarima de madera, y el público se sitúa en sillas colocadas al aire libre. No hay grandes infraestructuras ni pantallas, y precisamente ese formato es parte del atractivo del ciclo.

El recinto cuenta además con un pequeño ambigú de uso exclusivo para asistentes, donde se pueden comprar bebidas y algo de comida antes del concierto o durante la pausa. Es habitual que el público llegue con tiempo y aproveche ese rato previo dentro del jardín. Otro aspecto importante es el acceso ya que aunque las entradas se pueden comprar online, el funcionamiento es bastante directo y sin grandes complicaciones. Aun así, al tratarse de un espacio con aforo limitado, conviene no apurar demasiado la hora de llegada, especialmente en fines de semana o en conciertos con más demanda.

Las ‘Noches del Olivar’ llevan años formando parte de la agenda cultural del verano en Madrid. No es un ciclo masivo ni busca competir con grandes festivales, pero sí ha conseguido consolidarse como una opción estable. Su principal diferencia está en el formato: conciertos de pequeño formato, programación continua durante semanas y un entorno que no es habitual dentro de la ciudad. Todo esto hace que sea un plan recurrente para quienes buscan algo más tranquilo dentro de la oferta cultural veraniega de la capital con música clásica y un ambiente, sin duda, espectacular.