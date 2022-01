¿Por qué todos debemos dormir con una almohada entre las rodillas?. La posición que asumimos al dormir es responsable de muchas dolencias, pequeñas o grandes, que acusamos durante el día: calculando que pasamos al menos 8 horas durmiendo y que el cuerpo tiende a agarrotarse, partir de una buena posición y de un apoyo que nos ayude es absolutamente una buena idea.

Una almohada entre las rodillas

Si quieres garantizar el descanso de tu cuerpo todas las noches, olvídate de tener un buen colchón (aunque ayuda). La clave está en algo que no es para nada complicada: una almohada (o más de una) que tendrás que colocar entre las rodillas al acostarte. Los beneficios son muchos: el principal es que hacerlo evita la torsión de la pelvis y la espalda durante la noche , lo que alivia (o evita) una serie de problemas relacionados con el dolor de espalda y la ciática. Las personas con hernias discales deben dormir regularmente con una almohada entre las rodillas: esto evitará el dolor y la inflamación durante la noche.

Dormir con una almohada entre las rodillas es muy cómodo para quienes están acostumbrados a dormir de lado : por eso es un sistema utilizado por muchas mujeres embarazadas, a las que se les aconseja dormir del lado izquierdo y con una almohada entre las piernas para mantener una postura cómoda ante el peso (evidente) de la barriga a medida que el embarazo va avanzando.

Dormir bien en posición supina

Por otro lado, aquellos que prefieren dormir (o quedarse dormidos) acostados boca arriba, en posición supina, pueden colocar la almohada debajo de las rodillas: de esta manera, van a poder reducir el dolor de espalda, aligerar la columna y que el peso del cuerpo se distribuya de manera uniforme mientras duermen. Además, la almohada también evita que ruedes a otras posiciones mientras duermes . También se puede insertar una almohada muy delgada entre la espalda y el colchón.

¿Qué almohada necesitas para ponerla entre (o debajo) de tus rodillas? No hay un tipo específico, las almohadas que se suelen usar para dormir están bien. Si, especialmente en posición supina, la almohada no es lo suficientemente rígida, se pueden usar dos. Las mujeres embarazadas, como se ha comentado, suelen utilizar una almohada diferente para dormir, sobre todo en los últimos meses de gestación : en su caso, se recomienda una almohada con forma U o C, pensada para tal fin.