¿Para qué sirven los cuchillos con agujeros?: ahora necesitarás uno

En la cocina probablemente tengamos una gran variedad de utensilios que, en muchos casos, no sabemos realmente para qué se utilizan, o al menos no de la forma en la que se les puede sacar el máximo partido. ¿Tienes en tu cocina cuchillos con agujeros y no sabes para qué sirven? En cuanto lo descubras querrás tenerlos.

A la hora de elegir un cuchillo para la cocina puedes optar entre una gran variedad de modelos, y lo recomendable es utilizar siempre el más adecuado para la tarea que vayas a realizar, ni mucho menos deberías usar el mismo cuchillo para todo, que es lo que se hace en la mayoría de las cocinas.

Para esto sirven los cuchillos con agujeros

Los cuchillos que hay en la cocina y que tienen varios agujeros se utilizan para cortar alimentos que puedan quedarse pegados, ya que esos agujeros evitarán que eso suceda, por ejemplo al cortar lonchas o quesos cremosos. Se utiliza especialmente para cortar quesos tiernos, blandos y cremosos, pero realmente son idóneos para cualquier alimento que sea susceptible de quedarse pegado en la hoja del cuchillo.

Los agujeros que hay repartidos por la hoja ayudan a que los alimentos no se queden pegados ya que circula el aire entre la hoja y al alimento, lo que provoca que se despegue con más facilidad. Los agujeros no afectan a la estética del alimento que vas a cortar, que se presentará perfecto en el plato, siempre y cuando el cuchillo esté bien afilado.

Son cuchillos que se utilizan de forma sencilla, y muchas personas incluso los utilizan para cortar pepinos, patatas, calabacines o zanahorias, entre otros. Mucha gente se piensa que son cuchillos sólo para queso porque su uso está más extendido, pero lo cierto es que son muy versátiles y te servirán para cualquier alimento que no quieres que se quede pegado al cortarlo.

Tipos de cuchillos para la cocina

Hoy en día existen una gran variedad de cuchillos para la cocina, entre los que más se utilizan están los siguientes:

Cuchillo pelador o mondador

Cuchillo cebollero o de cocinero

Cuchillo deshuesador

Cuchillo filetero

Cuchillo jamonero

Cuchillo para carpaccio

Cuchillo para pan

Cuchillo Santoku

Cuchillo con agujeros

Cuchillo para queso

Es muy importante que, al utilizar cuchillos, estén siempre bien afilados y los utilices con los alimentos para los que están diseñados. Puedes cortar queso con un cuchillo jamonero, sí, pero no es lo más recomendable.