¿Qué significa el lema de vida de los italianos: «Quien duerme no pesca»?

Entre los pescadores italianos, la frase «Quien duerme no pesca», se ha convertido en un lema de vida. Una frase que habla sobre la cotidianidad de la vida al dejar pasar el momento, apuntando a la pérdida de oportunidades cuando se presenta la inacción. Además, el arrepentimiento es uno de los sentimientos que más sienten las personas tras esa falta de acción por no aprovechar la oportunidad y dejar pasar el momento.

¿Cuál es su origen?

El origen de esta frase se vincula a las jornadas de pesca, donde la atención y la paciencia son fundamentales. Al mismo tiempo, la metáfora alerta que la pasividad transforma una oportunidad en un arrepentimiento de futuro. A su vez, piden vigilancia, es decir, estar listo para lanzar la red cuando aparece la ocasión.

¿Qué hacer si aparece el miedo?

En la vida de una persona, el miedo se disfraza continuamente de prudencia, debido a las pautas y planificaciones eternas que se utilizan como excusa para no actuar. Por eso, identificar este error es fundamental, ya que cuando la espera se vuelve hábito las oportunidades se cierran sin que la persona se dé cuenta. Los especialistas afirman que el no aprovechar las oportunidades al no cogerlas es el intento más caro y fallido que se puede producir. Así que, lo más importante es empezar con pasos que se puedan medir poco a poco y revisar el rumbo de la honestidad en cada decisión.

Los expertos opinan

La psicología aporta datos que se relacionan con la gente que imagina su vida con perspectiva. Este tipo de personas se suele arrepentir más de lo que no intentó que de lo que probó y falló. Por ello, el peso del intento fallido es menor con el tiempo. Además, este tipo de personas se quedan con la duda del «¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho?» y provoca malestar a largo plazo.

La frase sigue muy presente a día de hoy porque habla sobre las oportunidades que no se cogen y que no se intentan debido al miedo. Así que, los pescadores dictan que es «mejor lanzar la red a quedarse mirando la superficie y saber que la oportunidad no siempre vuelve».