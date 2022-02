¿Por qué hay música en los supermercados y cómo afecta a las compras?

En prácticamente todos los supermercados podemos escuchar música constantemente y aunque todo parece ser para ambientar, lo cierto es que por lo visto y según la psicología la música incentiva a que la gente compre más. Veamos con detalle por qué hay música en los supermercados y de qué manera afecta a nuestras compras.

Música en los supermercados

Muchas personas probablemente ya saben que los colores pueden provocar ciertas respuestas emocionales. Por ejemplo, el azul puede evocar sentimientos de calma, mientras que el rojo imparte una sensación de poder, porque es muy cautivador. Nuestras elecciones están influenciadas por la psicología , ya sea que seamos conscientes de ello o no. Los colores brillantes estimulan nuestro apetito y ritmo cardíaco. Esta es la razón por la que la mayoría de los logotipos de comida rápida (como el de McDonald’s, Burger King y similares) tienen colores brillantes, como rojo y amarillo. Y no sólo eso, los restaurantes de comida rápida suelen amueblar sus interiores con sillas de plástico incómodas para animar a los comensales a comer rápido y marcharse. Por otro lado, los restaurantes de lujo tienen asientos cómodos para mantener a los comensales más tiempo.

Estos mismos trucos también se utilizan en las tiendas y supermercados, al fin y al cabo quieren que quien entre en ellas gaste más dinero. La psicología, en este caso, va mucho más allá de lo que cabría esperar: la lista de reproducción también se selecciona estratégicamente.

Muy a menudo se escucha música en los supermercados, pero no es cualquier música, como informa Mashed.com. Todo , desde el género hasta el volumen, se elige por el efecto que la música puede tener en los compradores. De este modo, cuando se pone música rápida o animada, estos son rápidos para tomar sus artículos y salir, mientras que la música más suave los incitará a quedarse más tiempo. Y como muchos de nosotros sabemos, cuanto más tiempo permaneces en una tienda, más artículos compras y más gastas.

Pero hay maneras de intentar resistir este «canto de sirena». En primer lugar, no es obligatorio llenar el carrito. Los carritos de compras de hoy en día son intencionalmente mucho más grandes de lo que solían ser. En segundo lugar, trata de no deambular por los pasillos, ya que es probable que tomen artículos de los estantes que realmente no necesita. Finalmente, siempre es mejor crear una lista de compras y apegarse a ella.