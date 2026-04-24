Qué hacer el Día de la Madre en España: los mejores planes para celebrarlo según tu presupuesto

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina por lo que sabiendo que se celebra el primer domingo de mayo, es decir que queda poco más una semana, llega el momento de pensar en qué regalar a mamá y también como no, elegir un plan que sea especial. Esta es una jornada festiva, aunque no es un día festivo, pero al caer en domingo es perfecto para organizar una comida familiar, no sin antes llevar unas flores a nuestra madre así como algún regalo. Estamos en primavera y lo de las flores es casi una tradición, pero al margen de todo esto, ¿Qué otros planes podemos organizar? Os queremos dar algunas ideas en función de varios presupuestos.

Claro, no es lo mismo disponer de un presupuesto que por ejemplo nos permita organizar una escapada o un viaje como regalo a nuestra madre, pero si quieres o buscas algo más ajustado o planes que incluso puedan implicar a toda la familia, nada como elegir algunas ideas que no tienen porqué ser las de siempre como ir a comer a un restaurante o también, organizar un picnic. Podemos elegir otros planes adaptados a todos los bolsillos así que toma nota porque te explicamos ahora qué hacer el Día de la Madre en España, con los mejores planes.

Planes para el Día de la Madre con un presupuesto bajo

No hace falta gastar mucho dinero para acertar en el Día de la Madre. De hecho, muchas veces los planes más sencillos son los que más se recuerdan.

Una opción muy fácil es algo que ya hemos mencionado anteriormente y que tiene que ver con organizar un picnic en algún parque bonito de tu ciudad. Si estás en Madrid, por ejemplo, el Parque del Retiro o la Casa de Campo son dos clásicos donde puedes montar un plan perfecto con comida casera. En Barcelona, el Parque de la Ciutadella funciona igual de bien en primavera.

Otra idea que suele gustar mucho es preparar un desayuno especial en casa. No hablamos de algo complicado sino por ejemplo café, tostadas bien presentadas, fruta, flores y una carta escrita a mano. Es sencillo, pero tiene un componente emocional que marca la diferencia y es perfecto si tenéis niños pequeños y quieren sorprender a mamá.

También puedes apostar por un plan cultural gratuito. Muchos museos ofrecen entrada libre en domingo, como el Museo del Prado en determinadas franjas horarias o el Museo Reina Sofía. Es una forma de hacer algo distinto sin gastar. Y si quieres algo más activo, un paseo por un entorno natural cercano (rutas fáciles, sin complicaciones) puede ser un plan redondo, sobre todo si el día acompaña.

Y por último otra idea es apuntarse a un taller juntos como de cocina, cerámica, pintura… muchas ciudades ofrecen actividades de pocas horas que se pueden reservar fácilmente.

Planes para el Día de la Madre con presupuesto medio

En el caso de querer gastar entre unos 30 y unos 70 euros, el clásico que sigue funcionando es un brunch o comida diferente, pero intentando salir de lo típico. En lugar de un restaurante cualquiera, puedes buscar sitios con encanto o temáticos. Por ejemplo, en Madrid funcionan muy bien sitios como Ojalá o Bendita Locura Coffee & Dreams, mientras que en Barcelona opciones como Brunch & Cake suelen ser un acierto. Otra alternativa interesante es regalar una experiencia. Plataformas como Smartbox o Wonderbox ofrecen packs de spa, masajes o escapadas cortas que puedes adaptar al presupuesto.

También puedes optar por planes culturales de pago, como una exposición temporal o una visita guiada especial en tu ciudad. Muchas veces hay tours urbanos que descubren rincones desconocidos y que convierten el día en algo distinto. Y si tu madre es más de ocio tranquilo, una sesión de cine con una buena película o incluso un teatro puede ser una opción muy equilibrada.

Planes para el Día de la Madre con presupuesto alto

Si quieres hacer un regalo más completo o celebrar por todo lo alto, aquí es donde entran los planes más especiales, y una de las opciones más recomendables es una escapada de fin de semana. No hace falta irse muy lejos: destinos como Toledo, Segovia o San Sebastián son perfectos para una experiencia gastronómica y cultural.

Otra idea que suele triunfar es un día de spa completo en hoteles con circuito termal. Muchos hoteles en España ofrecen packs especiales para estas fechas, combinando masaje, acceso a spa y comida. Y si buscas algo más original, puedes regalar entradas para un musical o espectáculo. En Madrid, por ejemplo, tienes opciones muy potentes y ya clásicas como El Rey León en el Teatro Lope de Vega o también Aladdín en el Teatro Coliseum.

Planes en familia para celebrar el Día de la Madre

Por último y más allá del presupuesto, muchas veces lo importante es compartir el tiempo juntos y un plan que funciona muy bien es organizar una actividad en grupo: desde una comida en casa con todos los miembros de la familia hasta juegos, sobremesa larga o incluso ver fotos antiguas y recordar momentos. También puedes montar una pequeña sorpresa en casa, como un vídeo con mensajes de la familia o una recopilación de recuerdos. No cuesta casi nada y suele emocionar mucho más que cualquier regalo material. Y si hay niños, implicarlos en el plan (manualidades, dibujos, cartas) hace que el día tenga un valor añadido.