Cuándo es el Día de la Madre en España: fecha y en qué día cae este 2026

El calendario no suele dar muchas treguas y como prueba pensar que casi hace nada estrenamos el año, celebramos luego Semana Santa y ahora prácticamente ya tenemos mayo encima. Y con mayo llega una de esas fechas que, aunque todos conocen, casi nadie sabe exactamente cuándo ocurre. Nos referimos como no, al Día de la Madre, que aunque no es un día festivo como tal, es sin duda una jornada muy especial, pero ¿en qué fecha cae exactamente este 2026?.

En España, el Día de la Madre es además, una de esas celebraciones que tienen un peso claro en el consumo. A medida que avanza abril, empiezan a aparecer los recordatorios por todas partes y el mensaje es siempre el mismo y es que compremos un regalo para mamá con tiempo. El problema es que no tiene una fecha fija, así que si no se mira con tiempo, es fácil despistarse. Pero si lo que buscas es tenerlo claro de una vez, la respuesta es sencilla. Pero más allá del día concreto, también hay historia detrás, cambios de fecha y una explicación que no todo el mundo conoce. Y ahí es donde suele estar lo interesante.

Cuándo es el Día de la Madre en España: fecha y en qué día cae en 2026

En España, el Día de la Madre se celebra siempre el primer domingo de mayo, de modo que este año 2026 será el domingo 3 de mayo. Esa es la fecha que conviene tener en mente. Al ser domingo, encaja bien para organizar una comida familiar o simplemente pasar el día juntos. Eso sí, como suele pasar con este tipo de celebraciones, cuanto más se acerque el día, más complicado será encontrar mesa o gestionar un regalo con calma.

Ahora ya sabemos el día, pero ¿sabes por qué el Día de la Madre es en mayo y no en otra fecha?. El mes no es algo casual si bien tiene que ver con la tradición religiosa, pero no solo eso.

Durante mucho tiempo, el mes de mayo ha estado vinculado a la figura de la Virgen María dentro de la tradición católica. Era un mes dedicado a ella, y por extensión, a la maternidad. De ahí viene parte de la explicación del porqué este mes para celebrar a todas las madres, pero también existe otro factor y que tiene que ver con el hecho de que en mayor estamos en plena primavera, el momento en el que todo florece, el clima acompaña y el ambiente invita más a salir. Esa idea de renovación, de vida, encaja bastante bien con el concepto de maternidad que se ha querido asociar a la celebración. Por eso tampoco es casualidad que las flores sigan siendo el regalo más habitual.

El cambio de fecha en España

Aquí es donde mucha gente se sorprende, porque en España el Día de la Madre no siempre se ha celebrado en mayo. Durante años, la fecha estaba fijada en el 8 de diciembre, coincidiendo con la Inmaculada Concepción. Era una celebración mucho más ligada a lo religioso y formaba parte de ese calendario tradicional.

El cambio llegó en los años 60. En concreto, en 1965 se decidió trasladar la celebración al primer domingo de mayo. El objetivo era bastante claro: darle entidad propia al Día de la Madre y separarlo de una festividad religiosa concreta. También influyó el hecho de que otros países ya celebraban ese día en mayo. Adaptarse a ese modelo facilitaba un enfoque más social y, con el tiempo, también más comercial. Desde entonces, la fecha se ha mantenido sin cambios y el 8 de diciembre ha quedado reservado exclusivamente para la Inmaculada.

El origen moderno del Día de la Madre

Aunque se tienda a pensar que es una tradición antigua, el Día de la Madre tal y como se conoce hoy es relativamente reciente. Su origen moderno se sitúa en Estados Unidos, a principios del siglo XX, impulsado por Anna Jarvis. Fue ella quien organizó un homenaje en recuerdo a su madre, una activista que había trabajado en causas sociales.

La iniciativa tuvo tanto impacto que en 1914 el presidente Woodrow Wilson oficializó la celebración a nivel nacional. A partir de ahí, otros países empezaron a adoptar la idea, cada uno con sus propios matices.

Lo curioso es lo que vino después. La propia Jarvis acabó enfrentándose a lo que ella misma había creado. Criticó duramente la comercialización del día, el negocio de las flores, las tarjetas y todo lo que se generó alrededor. Intentó incluso que se eliminara la festividad, pero no lo logró y con el tiempo, su propuesta acabó convirtiéndose en una de las fechas más comerciales del calendario.

Cómo se celebra en otros países

Aunque mayo es el mes más habitual, no todos los países celebran el Día de la Madre el mismo día.

En lugares como Estados Unidos, Canadá o gran parte de Latinoamérica, se celebra el segundo domingo de mayo, no el primero como en España. En Reino Unido, en cambio, la fecha se adelanta bastante y depende del calendario religioso. Suele caer en marzo, durante la Cuaresma.

Francia, por su parte, lo celebra normalmente a finales de mayo, aunque puede cambiar si coincide con otras festividades. Y luego hay países que directamente fijan un día concreto, como el 10 de mayo en algunos casos de Latinoamérica, independientemente del día de la semana.