¿Qué frase es correcta: «El coche se salió de la vía, volcando varias veces» o «El coche se salió de la vía y volcó varias veces»? La duda gramatical que despista a los españoles aunque la RAE lo deja claro

Hay palabras, como el alga o la alga, que parece que no tienen complicación en español. Sin embargo, si queremos ser precisos pueden ser más difíciles de lo que parece. Por ejemplo, es el caso de los gerundios y la Real Academia Española (RAE) ha querido aclararlo.

Lo ha hecho mediante un ejemplo: ¿es mejor escribir «El coche se salió de la vía, volcando varias veces» o «El coche se salió de la vía y volcó varias veces»? Puede parecer lo mismo, pero la Academia recomienda la segunda.

El motivo que da tanto la RAE como la Fundéu es que el gerundio no debe emplearse para señalar una acción posterior a la del verbo principal. Por eso, si primero el coche se sale de la vía y después vuelca, conviene escribir «El coche se salió de la vía y volcó varias veces».

La frase del coche para aprender a usar gerundios en español, según la RAE

Hay palabras que no podemos escribir en español, y hay quienes recomiendan no emplear gerundios para que las oraciones queden más claras. Sin embargo, sí que debes usarlo siempre que sepas cuándo es correcto.

En este ejemplo, la forma más recomendable es «El coche se salió de la vía y volcó varias veces». La razón es que el gerundio volcando muestra el vuelco como si acompañara a la acción principal, cuando en realidad expresa lo que ocurrió después.

La RAE llama a este uso gerundio de posterioridad. Es decir, un gerundio que no explica cómo sucede la acción principal, sino que introduce una acción posterior. Ahí aparece el problema.

Cómo entender qué es el gerundio de posterioridad de la RAE

Para entender qué es un gerundio de posterioridad lo mejor es utilizar algún ejemplo todavía más básico. No es lo mismo decir «salió corriendo» que «salió de casa, llegando al trabajo una hora después».

En el primer caso, el gerundio indica la manera en que alguien sale. En el segundo, se usa para contar algo que ocurrió más tarde.

Con el coche pasa algo parecido. Si escribimos «se salió de la vía, volcando varias veces», el gerundio puede sonar natural, pero en un uso cuidado es preferible resolver la frase con una coordinación: «se salió de la vía y volcó varias veces».

Lejos de complicar el contexto, lo que logra este cambio es que el lector interprete mejor la secuencia de los hechos. Primero se salió de la vía y después se produjeron los vuelcos.

Por qué el gerundio de posterioridad es tan complicado en español

El gerundio es cómodo porque permite encadenar acciones sin repetir sujetos ni abrir frases nuevas. Por eso se cuela con tanta facilidad en textos administrativos, policiales, jurídicos y periodísticos.

El problema aparece cuando esa comodidad borra el orden real de los hechos. La RAE señala que existen alternativas para evitarlo, como sustituir el gerundio por una oración coordinada o separar la información en una frase nueva.

Así, en vez de «El decreto creó el título, dándole validez», la solución clara es «El decreto creó el título y le dio validez». El mecanismo es el mismo que en la frase del coche.

Ejemplos donde el gerundio de posterioridad es correcto en castellano

De hecho, la Fundéu también ha recordado que el gerundio plantea dudas sobre todo cuando expresa posterioridad. Aun así, puede ser adecuado si la acción es inmediatamente posterior o si existe una relación lógica muy clara entre una acción y otra.

Por eso no todos los gerundios de este tipo se corrigen igual. «Se cayó, rompiéndose una pierna» puede entenderse como una consecuencia inmediata.

En cambio, «Se fue a casa, leyendo una novela pendiente» no funciona igual, porque la segunda acción no explica ni acompaña de verdad a la primera.