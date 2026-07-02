¿Cómo se dice correctamente en español, ‘el alga’ o ‘la alga’? El veredicto de la RAE es tajante y cierra el debate para siempre

Hay palabras que nos generan dudas en español por una letra, pero otras son todavía más complejas. Parece que son sencillas hasta que llega el momento de acompañarlas de un artículo. Es lo que ocurre con el alga (o la alga) y la Real Academia Española (RAE) ha querido aclararlo.

Este fenómeno a la hora de elegir artículo ocurre con agua, águila, área y también con alga. Pero saber qué artículo le corresponde es más sencillo de lo que parece. Y es que según la RAE es un nombre femenino que empieza por a tónica.

En estos casos en español lo correcto es usar el artículo el pese a que sea una palabra femenina. Es decir, se dice el alga en singular. De hecho, la forma normal en plural es las algas.

La RAE aclara por qué se dice ‘el alga’ si es una palabra femenina en español

Las algas son una preocupación en las playas españolas y también en el papel de los escritores. ¿Por qué debemos escribir el artículo masculino si es una palabra femenina?

El error aparece porque alga es una palabra femenina y muchos hablantes esperan que el artículo también sea la. Sin embargo, el español tiene una regla muy concreta para este tipo de sustantivos.

Cuando un nombre femenino empieza por a tónica, el artículo la cambia a el si aparece justo delante del sustantivo. No ocurre porque la palabra se vuelva masculina, sino por una cuestión histórica y de uso asentado en la lengua.

Por eso decimos el alga, igual que decimos el agua, el águila o el aula. En todos esos casos, el artículo tiene forma masculina, pero el sustantivo conserva su género femenino.

La prueba está en la concordancia, ya que no diríamos el alga verde oscuro si el adjetivo se refiere al sustantivo como masculino, sino el alga verde, el alga marina o el alga roja.

La palabra sigue funcionando como femenina. De hecho, si colocamos el adjetivo entre el artículo y el sustantivo no hay que cambiar el género. Por ejemplo, la hermosa alga.

Por qué ‘alga’ es una palabra femenina en español aunque lleve el artículo ‘el’, según la RAE

El Diccionario de la lengua española (DLE) marca alga como nombre femenino. Además, la define como un organismo que vive preferentemente en el agua, dulce o marina, provisto por lo general de clorofila y, a veces, de otros pigmentos.

El Diccionario del estudiante también la clasifica como femenina y la define como un vegetal unicelular o pluricelular, generalmente con clorofila, sin raíces, tallo u hojas verdaderos. Incluso ofrece un ejemplo claro en plural: las algas rojas.

Es decir, el singular lleva el artículo el, pero el plural recupera la forma femenina normal. Se escribe el alga, pero las algas.

Otras palabras en español que nos generan dudas con el artículo precedente

El español tiene palabras rarísimas y preciosas, pero a veces lo más complicado de nuestro idioma ocurre en palabras que parecen básicas. La misma norma que con el alga se aplica a el ave.

El DPD explica que ave empieza por una /a/ tónica y ese es el único motivo por el que cuando el artículo determinado va inmediatamente antes, se usa el: el ave.

Pero eso no hace que el criterio de concordancia se elimine. Por ello el DPD también recuerda que los adjetivos deben ir en femenino. Por eso se dice el ave negra, no el ave negro.

Aun así, debemos escribir el artículo el, pero cuando usamos esta ave lo correcto es mantener la concordancia de género.