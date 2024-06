¿Por qué dibujamos el corazón así?: el origen del símbolo

Hay un debate abierto sobre la forma de dibujar un corazón que quizás nos acabe sorprendiendo y que acabe siendo el mejor aliado de la representación del amor. Llevamos toda la vida asociando un elemento que quizás nada tiene que ver con lo que queremos representar.

Te descubrimos el origen de un símbolo universal que se ha convertido en toda una novedad que quizás nunca hubiéramos imaginado que procediera de este lugar. La sorpresa es mayúscula a la hora de hacernos con alguna de estas teorías que ponen los pelos de punta.

El origen del símbolo universal del amor

El corazón es un órgano del cuerpo que se asocia con el amor. Es el centro de nuestra vida y tiene una forma que nada se corresponde a la manera de representarlo. Sin duda alguna puede sorprender el hecho de que se pinte de esta manera para todos y eso es algo que quizás no conocías.

Una representación que es casi universal. Común en todo el mundo y capaz de representar ese amor que llevamos dentro. Pocos elementos están tan presentes como este detalle que realmente se ha convertido en toda una novedad. Por lo que debemos saber de donde llega este elemento.

Un corazón que se dibuja y pinta desde muy jóvenes. Prácticamente desde el momento en que llegamos al colegio, empezamos a descubrir cómo funciona este elemento. Un corazón que no late es de color rojo y tiene una forma peculiar, como si fueran dos alas de una mariposa.

El amor se representa en ese color rojo que nos acompaña en un gráfico que solo con la forma ya parece que nos deje una opción de lo más especial. El rojo es el color de la pasión, por lo que, pese a que no se mueva, parece que si lo haga gracias a este tono que realmente nos puede dejar una sensación muy distinta.

National Geographic es la revista especializada que ha buscado y recopilado el origen de este corazón, dejando muy claro qué es lo que representa y el motivo de esta representación. Tenemos que remontarnos a la naturaleza, pero no a la del cuerpo humano, sino a la de una serie de elementos que van de la mano. Este es el origen de un símbolo que seguro que has dibujado una y otra vez desde que recuerdas.

Por eso dibujamos un corazón

El Sylphium era una de las plantas más usadas en Cirene una de las capitales más famosas de los imperios greco-romanos. En aquellos tiempos, la propia naturaleza servía a las personas y el objetivo era tener una vida lo más plena posible. No es de extrañar que los romanos ya llegaron a los 100 años, algo impensable, quizás hoy en día más.

Pero lo hicieron gracias a su estilo de vida, más avanzado del resto de culturas y con una visión del amor que quizás nos acabe sorprendiendo. Esta planta, cuya semilla tenía la forma del corazón actual, tenía una misión muy concreta, impedir que las mujeres se quedarán embarazadas.

No se trata de una píldora anticonceptiva como tal, ya que no lleva hormonas artificiales, sino que simplemente se convierte en un elemento que evitaba el embarazo. En todas las épocas históricas, el control de la natalidad ha estado presente. No había comida o recursos para todos, por lo que se debía racionalizar la llegada de unos niños que debían crecer lo más fuertes posibles.

Con comida para todos, no había nada que les impidiese poder tener una vida plena, partiendo de ese amor de sus padres que se materializada en una semilla de lo más original que hemos visto llegar hasta hoy en día. Una opción que plasma una teoría que quizás nos sorprenda leer.

Esta semilla se introducía por la vagina una vez al mes, si estaban embarazadas provocaba que el feto no se asentase y de no estarlo se saldaba con una infertilidad temporal que podría durar hasta el próximo mes. Un elemento que quizás ayudaba a esta prospera economía que era capaz de mantener un sistema estable.

No habían subidas o bajadas demográficas, a no ser que llegará alguna enfermedad, aunque con el nivel de higiene y la buena comida de esos tiempos, era poco probable. Por lo que esta semilla que hacía que las familias fueran dueñas del momento de ampliarse o no, es la que representa el amor. Algo que quizás nunca hubieras relacionado.

Una opción que se traduce en ese amor secreto o esa forma de materializarse que puede ser universal. Hoy en día, nadie pensaría en estas plantas o semillas con un uso muy concreto para relacionarlas con la llegada de un símbolo que usamos a diario. A partir de ahora conoceremos su origen de una manera inesperada.