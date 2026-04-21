Qué día es Sant Jordi 2026 y dónde se celebra y qué tiene que ver con el Día del Libro

Esta semana se celebra el Día del Libro 2026 y, como pasa todos los años, vuelve a coincidir con Sant Jordi. Mucha gente lo da por hecho, como si fuera lo mismo, pero en realidad no lo es del todo. Comparten fecha, así como la idea de celebrar los libros, pero lo cierto es que el origen no es el mismo y conviene conocerlo bien.

En Cataluña, el 23 de abril se vive de una forma bastante particular. No hace falta que sea festivo para que se note, como al salir a la calle ves puestos de libros donde normalmente no hay nada, gente con rosas en la mano, colas en algunas esquinas… y ese ambiente que no es fácil de describir, pero que cambia completamente el día. Lo curioso es que nada de esto es casual. Ni el día, ni las rosas, ni los libros. Todo tiene una explicación que viene de bastante atrás, aunque ahora lo veamos como algo normal, pero ¿Cuál es el origen de Sant Jordi; cuándo se celebra este año y en qué se diferencia al Día del Libro?.

Qué es Sant Jordi: origen e historia

La historia de Sant Jordi no empieza en Cataluña, ni mucho menos. Se remonta a la época romana, con un soldado que, según la tradición, se negó a cumplir órdenes contra los cristianos y acabó siendo ejecutado por ello. A partir de ahí su figura empezó a extenderse, primero como mártir y luego como santo. Con el paso del tiempo fueron apareciendo historias más simbólicas. La del dragón es la más conocida, claro. El caballero, la princesa, la lucha y la rosa que nace después. Esa imagen es la que ha terminado quedándose y explica, en parte, lo de regalar flores.

Pero hay más cosas. En Cataluña ya había devoción por Sant Jordi desde la Edad Media, y poco a poco fue ganando importancia hasta que en 1456 se le reconoció oficialmente como patrón.

Y luego está otro detalle que suele pasar más desapercibido. En el siglo XV ya se organizaba en Barcelona una feria de rosas en estas fechas. Iban sobre todo parejas jóvenes, lo que hace pensar que la tradición de regalar una flor no apareció de la nada. Y mucho más adelante, ya en el siglo XIX, con la Renaixença, la celebración cambió bastante. Empezó a tener más presencia en la calle, más peso cultural, menos componente religioso. Ahí es cuando empieza a parecerse a lo que vemos ahora.

Fecha de Sant Jordi 2026

Sant Jordi se celebra siempre el 23 de abril. No cambia. En 2026 cae en jueves. Y aunque no es festivo, lo cierto es que cuesta verlo como un día normal. La gente trabaja, sí, pero el ambiente no es el de cualquier jueves. Desde por la mañana ya se nota movimiento. Librerías que salen a la calle, puestos que aparecen en plazas, gente que se acerca aunque sea un rato. No hace falta organizar nada especial, simplemente pasa.

Dónde se celebra Sant Jordi

Se celebra en toda Cataluña, pero hay sitios donde se nota mucho más. Barcelona es el ejemplo más claro con muchas de sus calles llenas de paradas de libros y también de rosas, destacando el Paseo de Gracia, la Rambla de Cataluña o Las Ramblas (aunque este año al estar de obras, mueven su ubicación al Portal del Ángel). Y la verdad, es que se ha complicado caminar ya que parece que toda la ciudad se encuentra allí comprando su libro o rosa.

Pero no sólo eso, las firmas de libros también tienen bastante tirón. Autores que van de un lado a otro durante el día, lectores haciendo cola, y todo ello con una temperatura que suele acompañar bastante, por lo que el día, aunque como decimos, no es festivo sí que tiene un marcado carácter de fiesta. Y además, no podemos olvidar esos detalles que se repiten cada año, con balcones con la señera, edificios decorados o la Casa Batlló, que suele aparecer cubierta de rosas y acaba siendo uno de los puntos más fotografiados.

Qué tiene que ver con el Día del Libro

Aquí es donde encaja lo del libro, porque eso no formaba parte de la tradición original de Sant Jordi. La idea de dedicar un día a los libros empezó en el siglo XX. Al principio se celebraba en octubre, pero no terminó de funcionar. Con el tiempo se decidió cambiar la fecha al 23 de abril, entre otras cosas porque coincidía con la muerte de Cervantes y Shakespeare. Ese cambio fue clave, sobre todo en Cataluña. Porque ya existía Sant Jordi. Así que ambas cosas acabaron mezclándose sin demasiado esfuerzo. Y de ahí sale lo que hoy parece tan lógico: regalar una rosa y un libro.

Más adelante, en 1995, la UNESCO declaró oficialmente ese día como el Día Mundial del Libro. Pero lo cierto es que en Cataluña ya llevaba años celebrándose así. Por eso Sant Jordi no es sólo una tradición local. Es una mezcla de historia, costumbre y cultura que ha ido creciendo poco a poco, sin grandes cambios bruscos, pero hasta convertirse en lo que es ahora.