Aparato de Golgi: qué es y para qué sirve

Justo cuando creías que ya conocías todas las partes de tu cuerpo ¡aparece un nuevo elemento que te hace cuestionarte si realmente entiendes como funciona tu organismo! es el aparato de golgi.

El cuerpo está formado por un conjunto de sistemas complementarios, cuyo nombre y funciones muchas veces desconocemos. En esta ocasión en especial, queremos hablar sobre qué es el aparato de Golgi y por qué es tan importante en nuestro organismo.

Contienen todas las células eucariotas -es decir las que poseen un núcleo definido dentro de su citoplasma-, pertenece al sistema de endomembrana de los seres humanos. Es esencial para la sintetización de los lípidos y las proteínas que tienen las células. Su objetivo es el de envasar y distribuir las sustancias a los rincones del citoplasma que corresponden a cada una.

En otras palabras, es algo así como una planta empaquetadora vital para el aprovechamiento de lípidos y proteínas.

¿Dónde se encuentra el aparato de golgi?

Se halla casi siempre cerca del núcleo celular. Dependiendo del tipo de célula cada aparato agrupa un número variable de bolsas de almacenamiento de lípidos y proteínas. Básicamente, sin este aparato no habría posibilidad de realizar la síntesis orgánica. No podríamos sobrevivir sin sus tareas.

¿A qué debe su nombre?

Este sistema no se denominaría de tal manera si hubiera sido descubierto por otro científico y no por el italiano Camilo Golgi. Ganador del Premio Nobel de Medicina en 1906, no sólo hizo las primeras averiguaciones de estos orgánulos sino que también consiguió detallar su conformación interna. Fue pionero en lograr ese nivel de detalle inédito para la época.

Sin embargo, además tenemos que destacar la labor de un español, Santiago Ramón y Cajal, quien compartió el galardón con Golgi por sus trabajos. Ambos son considerados, de algún modo, los «padres del sistema nervioso» por su aporte en la materia a finales de 1800.

Medio siglo más tarde, ya con los microscopios electrónicos, se confirmarían muchas de las especulaciones de estos científicos respecto al aparato de Golgi y su estructura interior. Aparecían los contenedores apilados, rodeados por una red tubular y vesículas.

¿Qué tamaño tiene?

Sus dimensiones suelen ser diversas, y están sujetas al tipo de célula, la especie y el proceso metabólico de cada una de ellas. Igualmente, se puede estimar que mide entre 1 y 3 micras de diámetro. Es decir, es totalmente imperceptible para el ojo humano.

Estructura del aparato de Golgi

A pesar de que se continúa investigando la conformación de este aparato, se han detectado al menos tres zonas primordiales:

Región Cis-golgi: es la más cercana al retículo endoplasmático rugoso. De allí vienen las vesículas con proteínas sintetizadas

Región medial: hace de transición entre las otras dos zonas. No se le han adjudicado funciones concretas hasta el momento

Región Trans-golgi: es la más cercana a la membrana plasmática. Desde allí se envían los lípidos y las proteínas a destino

Funciones del aparato de Golgi

Encargado de absorber las sustancias del citoplasma, este sistema recoge las vesículas de proteínas para enviarlas a destino. Entre sus atribuciones están la de «revisar» que el producto no tenga defectos, y que esté ensamblado de la forma adecuada para enviarlo.

Pero esas no son sus únicas funciones. Asimismo, crea enzimas, vesículas secretoras y sustancias especializadas que llevan a cabo acciones específicas. Por lo tanto, cualquier anomalía en el aparato de Golgi se traduce en un gran desequilibrio.

Mecanismo de transporte

Ésta es una de las cuestiones que más intriga a los científicos en la actualidad. No han podido determinar con exactitud cómo transporta el aparato de Golgi los lípidos y las proteínas. No obstante, hay dos hipótesis en las centran sus pruebas recientes.

Modelo de maduración de las cisternas

Nuevas cisternas desplazarían a las antiguas a través de este aparato a medida que van surgiendo

Modelo de transporte vehicular

Son los lípidos y las proteínas los que, por su naturaleza, se mueven dentro de un ente estable y estático como el aparato de Golgi.