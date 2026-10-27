Los psicólogos expertos lo confirman: los adultos que dejan el móvil fuera del dormitorio por las noches no lo hacen para evitar distracciones, en realidad están intentando romper un hábito muy perjudicial

Dejar el móvil cargando en otra habitación antes de acostarse puede parecer una decisión sencilla, pero también es una forma de cambiar una rutina muy arraigada. Muchas personas cogen el teléfono casi sin darse cuenta para revisar mensajes, consultar redes sociales o mirar una última notificación. La psicología ayuda a entender por qué apartar el dispositivo puede facilitar ese cambio, mientras que distintos estudios científicos advierten de la relación entre el uso de pantallas antes de dormir y una peor calidad del sueño.

Romper el gesto de coger el móvil sin pensar

Consultar el teléfono puede convertirse en una conducta automática cuando se repite en el mismo contexto, como meterse en la cama, apagar la luz y empezar a deslizar el dedo por la pantalla. Si el dispositivo está al alcance de la mano, resulta más fácil repetir el comportamiento incluso cuando no existe una necesidad concreta. Dejarlo fuera del dormitorio introduce una barrera entre el impulso y la acción, lo que da más margen para decidir si realmente hace falta utilizarlo.

Esta estrategia no demuestra que todas las personas que alejan el móvil estén intentando romper una adicción o un hábito perjudicial. Sin embargo, modificar el entorno es una forma práctica de reducir las señales que desencadenan una conducta repetida, en lugar de depender exclusivamente de la fuerza de voluntad.

Cómo cambiar la rutina nocturna

Una recomendación sencilla consiste en cargar el teléfono lejos de la cama y utilizar un despertador independiente si se necesita una alarma. También puede ayudar a activar el modo «No molestar», desactivar las notificaciones y establecer una hora a partir de la cual no se consulten redes sociales ni mensajes.

La clave es sustituir el hábito, no limitarse a prohibirlo. Leer un libro en papel, preparar la ropa del día siguiente o dedicar unos minutos a una actividad relajante puede facilitar la transición hacia el descanso. Si el móvil se utiliza como vía de escape ante el estrés o el aburrimiento, identificar esa necesidad también puede ayudar a encontrar alternativas.

Una pequeña distancia puede marcar la diferencia

Dejar el teléfono fuera del dormitorio no es una solución universal para el insomnio ni significa que utilizarlo sea siempre perjudicial. Es, sobre todo, una manera de poner límites al acceso constante a las notificaciones y reducir la tentación de consultar la pantalla por inercia. Cuando esa distancia facilita desconectar y mantener horarios regulares, puede convertirse en un hábito beneficioso para el descanso.