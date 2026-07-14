La psicología sugiere que las personas que no pueden parar de andar cuando hablan por teléfono sólo están intentando regular sus emociones
La psicología sugiere que las personas que nunca cambian su foto de WhatsApp no son antisociales, en realidad no necesitan una validación externa constante
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La ciencia que estudia la mente nos ha mostrado el «porqué» de uno de los rasgos que comparten muchas personas a la hora de hablar por teléfono. Si eres una persona que cuando habla por teléfono no puedes permanecer quieta e inconscientemente comienzas a andar, la psicología te trae la explicación.
Caminar mientras hablas por teléfono, conocido en psicología como phoning (caminar en círculos), es un mecanismo subconsciente que ayuda a las personas a gestionar la energía nerviosa, canalizar el estrés y mejorar la concentración.
Regulación del estrés
Los expertos en psicología han concluido que este movimiento generado durante las llamadas telefónicas es causa de una liberación de energía. El movimiento durante la llamada ayuda a canalizar el estrés, la emoción o la ansiedad que genera la llamada.
El cortisol generado por el estrés se ve reducido por la quema de adrenalina producida por el hecho de caminar. El moverte en círculos de forma repetitiva autorregula y tranquiliza el sistema nervioso.
Frustración del cerebro
Al no ver a la otra persona, tu cerebro se sobreestimula y trabaja el doble en interpretar todo (tonos, silencios, intenciones). El cerebro busca compensar a través del ejercicio físico la frustración de no poder ver la cara de la otra persona, ni sus gesticulaciones. Este ejercicio físico ayuda a liberar la tensión acumulada por este esfuerzo mental inconsciente.
Ayuda a mejorar el enfoque
Los expertos han observado que, a pesar de que este movimiento pueda significar la liberación de estrés, también ayuda a concentrar el enfoque. Caminar bombea más sangre y oxígeno al cerebro, mejorando la concentración. Muchas personas descubren que, gracias a esta mejora del enfoque, se expresan con mayor claridad, creatividad y agilidad mental cuando están en movimiento.
La corteza motora del cerebro se activa fuertemente al hablar. El movimiento de las piernas es tan sólo un reflejo de esa intensa actividad cerebral.
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