La psicología sugiere que las personas que se sienten más jóvenes no son excéntricos ni fantasiosos, en realidad es una experiencia subjetiva muy común
Sentirse 10 o incluso 20 años más joven que la edad real es un fenómeno conocido como edad subjetiva
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La psicología asegura que la sensación de sentirse mucho más joven que la edad que tienes es mucho más habitual de lo que parece. Los expertos la denominan edad subjetiva y hay numerosos estudios que coinciden en que la mayoría de los adultos, especialmente a partir de los 40 años, se sienten considerablemente más jóvenes que su edad cronológica. Además, esta percepción suele estar asociada a una mejor salud, mayor resiliencia y una actitud más positiva y feliz con la vida.
¿Qué es la edad subjetiva?
La edad subjetiva hace referencia a la edad que una persona siente tener, independientemente de lo que marque el documento de identidad. Se trata de un concepto muy estudiado dentro de la psicología del envejecimiento, ya que influye en la forma en que las personas afrontan los cambios físicos, sociales y emocionales propios del paso de los años.
Una de las investigaciones más amplias sobre este suceso, que analizó casi 300 estudios realizados en distintos países, concluyó que los mayores de 60 años suelen sentirse entre 10 y 20 años más jóvenes. En cambio, durante la infancia y la adolescencia ocurre el efecto contrario, ya que hay muchos jóvenes que sienten que son mayores de lo que indica su edad.
Los beneficios de sentirse joven
La percepción de una edad más joven también se ha relacionado con mejores resultados de salud. Muchas investigaciones indican que quienes mantienen una edad subjetiva inferior a la que tienen tienden a conservar una mayor autonomía, presentan un mejor funcionamiento cognitivo y muestran una actitud más activa frente a los retos del día a día. Incluso algunos estudios sugieren que esta percepción se puede asociar con una mayor esperanza de vida, aunque los expertos recuerdan que intervienen diferentes factores.
En los últimos años, además, se ha observado que las generaciones actuales tienden a sentirse cada vez más jóvenes en comparación con personas de la misma edad de décadas anteriores. Los investigadores dicen que este tipo de comportamiento tiende a mejorar la salud, el estilo de vida, la educación y la forma en que la sociedad entiende el envejecimiento.
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