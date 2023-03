Muchos internautas se han devanado los sesos para encontrar la solución a un nuevo desafío lógico-matemático que ya se ha hecho viral. Hay muchos desafíos matemáticos que ponen a prueba el intelecto, pero esta vez nos enfrentamos a un desafío que tiene una solución bastante sorprendente. Descubre ahora el problema de la cerilla que trae de cabeza a todos: ¿Eres capaz de solucionarlo?.

Resuelve el problema de la cerilla

El problema de la cerilla que trae de cabeza a todos consiste en un problema matemático que a primera vista parece un error, pero que se puedes resolver en cuestión de segundos, de hecho sólo tienes 7 segundos de tiempo para dar con la solución correcta.

El problema consiste en resolver la igualdad que ves arriba. Las cerillas forman un número 6, un símbolo de multiplicación y el número 1. También forman el símbolo del igual y luego un número 9.

El resultado, así sin más, es obviamente erróneo. El desafío es resolver la operación con la ayuda de algo tan sencillo como mover las cerillas. Como decimos, tienes que moverlas de modo que el resultado sea ese número 9. Entonces, ¿eres capaz de dar con la solución y resolver este acertijo?.

Inténtalo durante al menos siete segundos y si pasado el tiempo no sabes cómo hacerlo, te dejamos ahora la solución.

La solución al problema de la cerilla

La solución es muy pero que muy sencilla. En un principio podíamos pensar que era una simple multiplicación que estaba mal, pero si piensas un poco más, puedes darte cuenta de que no deja de ser un acertijo visual, así que si la solución radica en mover las cerillas, será algo tan sencillo como coger uno de los fósforos de la zona baja y en el lateral y subirlo arriba de modo que puedas convertir el 6 en un nueve y con ello que la igualdad sea certera.

Como habrás podido comprobar es realmente sencillo dar con la solución, pero seguro que no la has encontrado en un primer momento. Hacer este tipo de retos no solo sirven para mantener la mente entrenada sino que son un pasatiempo útil que se puede utilizar para retar a quienes están contigo, o simplemente puedes realizar más de uno para divertirte y medir tu velocidad mental. Eso sí, el límite de tiempo para resolver el rompecabezas es claramente el elemento principal para juzgar el éxito de la prueba lógico-matemática y, sobre todo, un indicador importante para determinar quién lo ha resuelto antes en el caso de que estés compitiendo con alguien.