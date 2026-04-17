La preciosa frase de Eduardo Mendoza, sobre la importancia del humor: «La risa es la distancia más corta entre dos personas»

Eduardo Mendoza tiene una preciosa frase sobre la importancia del humor, la risa es un camino corto entre dos personas. Si hay algo que valoramos cada vez más, es estar con alguien que nos haga reír. Lo consiga de forma sistemática y puede acabar siendo el que nos ayudará a sentirnos especialmente bien. Nada une más a las personas que unas risas juntos que puedan darnos un extra de buenas sensaciones.

Estaremos pendientes de una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará estos días en los que cada elemento cuenta. Un plus de buenas sensaciones que llegará con algunos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos. Un camino importante en las mentes de las personas que nos sumergirán de lleno en este tipo de elementos que llegan a nuestra vida. Una risa que lo cambia todo, un sonido que nos hace recuperar la fe y las ganas de vivir, de llenarnos de energía y de encontrar un poco de luz en la oscuridad. Eduardo Mendoza tenía muy claro que el humor ocupa un papel más importante en las personas de lo que nos imaginaríamos.

La risa es la distancia más corta entre dos personas

Si hay algo que une a las personas más que nada, es esa sensación de risas que llega después de unos comentarios o de unos descubrimientos que nos sirven para descubrir un poco más la esencia de ese humor que puede ser clave para cambiar de tendencia.

No nos debemos quedar con algo malo, sino que simplemente debemos empezar a cuidarnos con algunos pequeños detalles que pueden ser claves y que nos servirán para conseguir aquello que deseamos. Llegan situaciones que pueden hacernos perder, aunque en realidad este tipo de detalles pueden ser claves.

Un buen aliado de un mal día, un elemento ideal para luchar contra los contratiempos es siempre esa risa que puede romper muros. No sólo entre las personas, sino también con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno,

Esta unión entre varias personas que están más cerca de lo que nos imaginaríamos puede aparecer con una simple chispa. Ese detalle que nos hará sentirnos especialmente bien, de una forma que quizás nunca hubiéramos tenido en consideración. Esta frase de Eduardo Mendoza acaba siendo clave para entender la importancia del humor.

Es una preciosa frase de Eduardo Mendoza sobre la importancia del humor

La importancia del humor puede acabar siendo esencial, sobre todo, si tenemos en cuenta que grandes pensadores y escritores como Eduardo Mendoza lo incluyeron en sus obras. Algo que no debemos dejar escapar, en especial en estos días en los que la oscuridad puede llegar a ser una pesada carga

Te proponemos una serie de frases que te ayudarán a sacar lo que guardas dentro, una serie de peculiaridades que son esenciales. Esta forma de conseguir dejar salir unas risas o darle la importancia que se merece a este humor que quizás no hubiéramos ni imaginado.