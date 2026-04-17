La preciosa frase de Eduardo Mendoza, sobre la importancia del humor: «La risa es la distancia más corta entre dos personas»
Toma nota de la frase de Eduardo Mendoza que te hará sonreir
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Eduardo Mendoza tiene una preciosa frase sobre la importancia del humor, la risa es un camino corto entre dos personas. Si hay algo que valoramos cada vez más, es estar con alguien que nos haga reír. Lo consiga de forma sistemática y puede acabar siendo el que nos ayudará a sentirnos especialmente bien. Nada une más a las personas que unas risas juntos que puedan darnos un extra de buenas sensaciones.
Estaremos pendientes de una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará estos días en los que cada elemento cuenta. Un plus de buenas sensaciones que llegará con algunos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos. Un camino importante en las mentes de las personas que nos sumergirán de lleno en este tipo de elementos que llegan a nuestra vida. Una risa que lo cambia todo, un sonido que nos hace recuperar la fe y las ganas de vivir, de llenarnos de energía y de encontrar un poco de luz en la oscuridad. Eduardo Mendoza tenía muy claro que el humor ocupa un papel más importante en las personas de lo que nos imaginaríamos.
La risa es la distancia más corta entre dos personas
Si hay algo que une a las personas más que nada, es esa sensación de risas que llega después de unos comentarios o de unos descubrimientos que nos sirven para descubrir un poco más la esencia de ese humor que puede ser clave para cambiar de tendencia.
No nos debemos quedar con algo malo, sino que simplemente debemos empezar a cuidarnos con algunos pequeños detalles que pueden ser claves y que nos servirán para conseguir aquello que deseamos. Llegan situaciones que pueden hacernos perder, aunque en realidad este tipo de detalles pueden ser claves.
Un buen aliado de un mal día, un elemento ideal para luchar contra los contratiempos es siempre esa risa que puede romper muros. No sólo entre las personas, sino también con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno,
Esta unión entre varias personas que están más cerca de lo que nos imaginaríamos puede aparecer con una simple chispa. Ese detalle que nos hará sentirnos especialmente bien, de una forma que quizás nunca hubiéramos tenido en consideración. Esta frase de Eduardo Mendoza acaba siendo clave para entender la importancia del humor.
Es una preciosa frase de Eduardo Mendoza sobre la importancia del humor
La importancia del humor puede acabar siendo esencial, sobre todo, si tenemos en cuenta que grandes pensadores y escritores como Eduardo Mendoza lo incluyeron en sus obras. Algo que no debemos dejar escapar, en especial en estos días en los que la oscuridad puede llegar a ser una pesada carga
Te proponemos una serie de frases que te ayudarán a sacar lo que guardas dentro, una serie de peculiaridades que son esenciales. Esta forma de conseguir dejar salir unas risas o darle la importancia que se merece a este humor que quizás no hubiéramos ni imaginado.
- ¿En qué difiere el humorismo de nociones análogas tales como la sátira, el ingenio y la ironía? ¿Cuál es el vínculo entre el humor, tal como lo concebimos hoy, y su étimo latino humor (fluido corporal)? Hoy, el componente humoral oculto continúa obrando subrepticiamente contra toda asimilación del humor a lo cómico en general. Más aún, no es posible comprender el fenómeno del humor, si no se toma en consideración el de la melancolía. Ambos conceptos no sólo se aclaran recíprocamente, sino que sólo pueden conceptualizarse mediante una elaboración común. (Jonathan Pollock)
- El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia (Woody Allen)
- El humor en este estudio no se refiere a caerse de la risa o que el maestro haga de payaso en cada clase, sino más bien a la creación de un ambiente de trabajo propicio para la participación activa de los alumnos en la materia. (Wenceslao Miguel Verdugo)
- Para volver a ser joven yo haría cualquier cosa en el mundo excepto ejercicio, levantarme temprano o ser respetable (Oscar Wilde) Son frases con sentido del humor.
- Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro (Groucho Marx)
- Todos los que conozco que son graciosos están en ellos. Puedes enseñar el tiempo, o algunas personas pueden contar un chiste, aunque no me gusta contar chistes. Pero creo que tienes que nacer con sentido del humor y sentido del tiempo. (Carol Burnett).
- Jamás olvido una cara, pero en su caso estoy dispuesto a hacer una excepción. (Groucho Marx)
- Estoy seguro de que el universo está lleno de vida inteligente. Simplemente ha sido demasiado inteligente para venir aquí (Arthur C. Clark)
- Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer (Groucho Marx)
- Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera (Albert Einstein)