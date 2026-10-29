Polibio, historiador griego: «Quienes rehúsan aprender de la historia están condenados a ver repetidas sus tragedias como una farsa»

«Quienes rehúsan aprender de la historia están condenados a ver repetidas sus tragedias como una farsa». Esta reflexión de Polibio resume una de las grandes preguntas que acompañan a la humanidad, ya que por qué las sociedades vuelven a cometer errores que ya provocaron conflictos, derrotas y sufrimiento. El historiador griego dedicó buena parte de su obra a explicar cómo los acontecimientos del pasado ayudan a comprender el presente. Para él, estudiar la historia no consistía únicamente en recordar fechas y personajes, sino en descubrir las causas de los acontecimientos y extraer lecciones útiles para el futuro.

El historiador que explicó el ascenso de Roma

Polibio nació alrededor del año 200 a. C. en Megalópolis, una ciudad de la región griega de Arcadia, y participó en la vida política de la Liga Aquea. Tras la derrota del rey macedonio Perseo frente a Roma, en el año 168 a. C., fue trasladado a Italia junto con otros griegos. Allí entró en contacto con destacados dirigentes romanos y pudo observar de cerca el funcionamiento de la potencia que acabaría dominando buena parte del Mediterráneo.

Su obra más conocida son las Historias, una colección de cuarenta libros de los que solo los cinco primeros se conservan completos. En ellos estudió cómo Roma consiguió extender su poder durante el siglo II a. C., relacionando campañas militares, decisiones políticas y transformaciones sociales. Su objetivo era explicar no sólo qué había sucedido, sino también por qué había ocurrido y qué podían aprender sus lectores de aquellos acontecimientos.

Aprender de los errores del pasado

La importancia que Polibio concedía a la experiencia histórica aparece desde el comienzo de sus Historias. El autor presenta el conocimiento del pasado como una herramienta para orientar la conducta y afrontar mejor los cambios inesperados de la fortuna. Consideraba que analizar las experiencias de otras personas y comunidades podía ayudar a tomar decisiones más prudentes en la vida pública.

Esta idea también explica su insistencia en investigar las causas de los hechos y contrastar las versiones de otros historiadores. Polibio criticaba los relatos parciales y defendía que quien escribe historia debe anteponer la verdad a sus simpatías personales. Para él, convertir el pasado en una simple narración de victorias y derrotas impedía comprender las lecciones que realmente ofrecía.