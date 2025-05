La OCU confirma que la peor estafa ya está en España y acaba con tus ahorros: activa esto en tu móvil

En la actualidad, los teléfonos inteligentes se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza y los dispositivos móviles incorporan nuevas funciones, también aumentan las vulnerabilidades que los ciberdelincuentes aprovechan para robar información sensible. Por esta razón, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una advertencia sobre la peor estafa, en la cual podemos caer por una función que solemos tener activada en el teléfono: el Bluetooth.

La OCU señala que, a pesar de sus múltiples beneficios para conectar dispositivos sin cables, esta tecnología puede ser la puerta de entrada para fraudes y ataques informáticos. En concreto, alerta sobre técnicas como el «Bluesnarfing», una modalidad de robo de datos que aprovecha las vulnerabilidades del Bluetooth para que los hackers accedan a nuestros teléfonos sin que nos demos cuenta. Por ello, es fundamental conocer los riesgos y aprender a protegernos para evitar ser víctimas de estas amenazas.

La OCU alerta sobre la peor estafa

Desde su creación, el Bluetooth ha revolucionado la forma en que conectamos nuestros dispositivos. Nos permite sincronizar auriculares, relojes inteligentes, altavoces o enviar archivos sin necesidad de cables. Por eso, es una función que la mayoría solemos tener activada en el teléfono.

Sin embargo, ésta misma accesibilidad puede transformarse en un verdadero peligro. Los ciberdelincuentes han descubierto que, mediante el uso de ciertas técnicas y programas especializados, pueden interceptar la conexión Bluetooth y acceder a datos almacenados en el dispositivo, como contactos, mensajes, fotos y, lo más peligroso, información bancaria.

Cómo funciona el Bluesnarfing

El Bluesnarfing es una técnica que aprovecha las debilidades en el protocolo Bluetooth, especialmente en dispositivos que no han actualizado su software o que tienen configuraciones predeterminadas poco seguras. Cuando un hacker utiliza esta técnica, su objetivo es establecer una conexión encubierta con el teléfono de la víctima y extraer información sin que ésta se dé cuenta.

Para llevar a cabo este tipo de ataque, el hacker necesita un dispositivo especial con un programa que aprovecha las vulnerabilidades del Bluetooth. Cuando está cerca, dentro del alcance que suele ser corto, el aparato busca teléfonos que tengan el Bluetooth activado.

Entonces, intenta conectarse sin que los usuarios se den cuenta. Si un móvil no está bien protegido, puede entrar fácilmente y empezar a copiar información sin que llegue ninguna notificación o alerta. Por lo tanto, mientras la víctima sigue usando el teléfono con normalidad, el ciberdelincuente está robando las contraseñas, los contactos, los archivos multimedia, etc.

Recomendaciones de seguridad

Para evitar ser víctima de la peor estafa, es fundamental tomar una serie de medidas. En primer lugar, la recomendación más importante es desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Aunque pueda parecer incómodo no tenerlo siempre activo, hacerlo reduce considerablemente la posibilidad de que alguien intente una conexión no autorizada.

Además, es fundamental mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas. Los fabricantes suelen lanzar parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades conocidas, por lo que tener el móvil al día es una defensa básica pero efectiva. También es recomendable configurar el Bluetooth para que no sea visible públicamente, de modo que otros dispositivos no puedan detectarlo fácilmente.

Otra buena práctica es evitar aceptar conexiones o solicitudes de emparejamiento de dispositivos desconocidos. Si un móvil intenta conectarse sin que lo hayas autorizado, lo más seguro es rechazar la solicitud. Por último, utilizar aplicaciones antivirus o de seguridad para móviles puede ofrecer una capa extra de protección, alertándote de comportamientos sospechosos o software malicioso.

Aunque el Bluetooth es una herramienta que nos facilita la vida, no está exenta de riesgos. Por eso, se debe usar con responsabilidad y saber que, si no se gestiona correctamente, puede ser un punto débil que los ciberdelincuentes pueden explotar. La advertencia de la OCU es un recordatorio importante para todos los usuarios: la seguridad empieza con pequeños gestos, como apagar el Bluetooth cuando no se usa.

En un mundo cada vez más conectado, proteger nuestros dispositivos es fundamental. No debemos subestimar las amenazas digitales, ya que pueden afectar gravemente nuestra vida diaria y nuestra economía. Por ello, adoptar hábitos seguros y respetar las recomendaciones de los expertos es la mejor forma de mantener a raya a los hackers y conservar la integridad de nuestros datos personales.

En definitiva, la alerta de la OCU sobre la función Bluetooth en los móviles nos pone frente a un riesgo real que puede pasar desapercibido. Aunque esta tecnología facilita muchas actividades, su uso puede abrir la puerta a ataques invisibles que comprometen nuestra información personal y bancaria.

Para protegernos, es esencial desactivar el Bluetooth cuando no sea necesario, mantener actualizados nuestros dispositivos y tener cuidado con las conexiones que aceptamos. Sólo con un uso responsable y consciente del móvil podremos evitar caer en la peor estafa y garantizar la seguridad de nuestros datos en un mundo digital cada vez más complejo.