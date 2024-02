Una nutricionista desvela 5 cosas que no recomienda jamás: «Llevar una alimentación real food…»

Las 5 cosas que no recomienda jamás una nutricionista sorprenden a sus seguidores, jamás llevaría una alimentación real food. Instagram se ha convertido en un sector en el que abundan los nutricionistas, creando un contenido de gran interés por todos. La alimentación cada vez cobra más protagonismo.

Lo que necesitamos en estos tiempos que vivimos es comer lo mejor posible. La alimentación está relacionada en una serie de enfermedades que debemos tener en cuenta y que están en el orden del día. Por lo que es importante saber qué comemos y hacerlo de la mejor manera posible. Esta nutricionista nos da importantes consejos.

Una nutricionista en contra de la alimentación real food

La alimentación real food ha cambiado por completo la forma de comer de muchas personas. En ningún caso es perjudicial, teniendo en cuenta que estamos ante un tipo de alimentación marcada por alimentos reales. Es decir, comeremos solo productos frescos y no precocinados.

Un paso adelante si tenemos en cuenta que cada vez más los procesados han sido tachados de perjudiciales para el ser humano. Así que estaremos muy pendientes de lo que nos dicen estos expertos que han dejado unas cifras distintas a lo que sería habitual. Real food es esa comida que preparamos en casa, de toda la vida, aunque con algunos matices.

Lo bueno de esta tendencia es que nos ha devuelto a las cocinas, algo que llevamos tiempo pasando por alto. Hemos vuelto a unos días en los que sabemos lo que comemos y eso es gracias a este tipo de tendencias que nos están empujando hasta la salud. Pero cuidado, lo que advierte esta nutricionista es que no hay que obsesionarse.

Habrá alguna ocasión en la que quizás comemos algo de la lista de alimentos prohibidos, con lo que quizás no estaremos comiendo bien o tendremos esta sensación de que estamos en riesgo. La realidad es que tenemos que estar muy pendientes de lo que dicen los expertos, pero con ciertos matices.

Las listas de alimentos permitidos y prohibidos nunca son buenas. Especialmente cuando nos hacen tener que elegir entre uno y otro. La llegada de una lista de alimentos recomendables es menos rígida y quizás aquello que necesitamos para una dieta que estará cada vez más controlada. Esto es lo que dice la nutricionista, además de la prohibición del real food.

Los 5 consejos de esta nutricionista

Además de tener cuidado con obsesionarse con el real food. Esta nutricionista también dará 5 valiosos consejos a todos aquellos que han empezado a cuidarse y quieren comer lo mejor posible. Se trata de una forma de comer bien que debemos tener en cuenta y que acaba con algunos falsos mitos.

Los frutos secos son buenos. La cantidad de grasa de estos alimentos los han mantenido lejos de la alimentación equilibrada que se llevaba hace unos años. Hoy en día sabemos que las grasas son saludables, además de aportar vitaminas y otros elementos imprescindibles para nuestro cuerpo. Una oportunidad que seguro que nos dará algunas novedades importantes que debemos tener en cuenta. Te ayudarán a gestionar el hambre y aportarán proteínas, según esta experta.

Comer varias veces al día para acelerar el metabolismo, la realidad es que lo que acelera el metabolismo es realizar ejercicios de fuerza. Justo lo que necesitas para poder estar en plena forma, algo que quizás te ayudará a completar la dieta. No importa tanto que comas 5 veces al día como que dejes atrás el sedentarismo a través de unos ejercicios de fuerza que debes tener en cuenta.

Si has dejado de comer lácteos porque son pro inflamatorios, estás cometiendo un error según esta nutricionista. No todos los lácteos son iguales, las mejores opciones son aquellas que no tienen azucares y son lo más naturales posibles. Los probióticos de los yogurts ayudarán a nuestras defensas y cuerpo.

Por último, debes tener en cuenta que no solo hay proteína animal. La proteína vegetal que llega de la mano de legumbres es igual de necesaria, además de que en este caso llega acompañada de una buena cantidad de fibra. Puedes disfrutarla de la mano de deliciosos guisos con verduras que te servirán para descubrir un tipo de comida muy especial.

Con el paso de los años siempre surgen nuevas tendencias o formas de ver una nutrición que es lo que la acaba convirtiendo en un pilar básico de nuestra salud. Por fin hay nutricionistas en la sanidad pública en muchos CAP, algo que es imprescindible para cuidar y mejorar determinadas enfermedades.

Esta nutricionista nos da algunos consejos básicos que acabará siendo lo que marque la diferencia y que nos empuje a dar un paso más en nuestra salud. Podemos seguirla o consultar con otro especialista que nos pueda realizar un seguimiento exacto de nuestra salud.