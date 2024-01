No se salva nadie: la nueva estafa que afecta al Abono Transportes de Madrid

La nueva estafa que afecta al Abono Transportes del Metro de Madrid preocupa a los expertos que no han dudado en lanzar un poderoso mensaje en las redes sociales. Todo el mundo está pendiente de lo que pasa en sus bolsillos, la crisis ha afectado de lleno a la mayoría de las familias que deben luchar en primera persona contra determinados problemas que son siempre recurrentes. En este caso, estamos ente una estafa que tiene que ver con el bolsillo de las que siempre están presentes, pero al ser inicio de mes y de año es aún más recurrente.

No se salva nadie

⚠️ ¡Ojo, es una estafa! ⚠️ Si ves estos mensajes en redes sociales… desconfía, son falsos. 🚨 RECUERDA: no hagas caso, no des ninguna información y denuncia ante la @policia. #NoPiques #StopBulos pic.twitter.com/SwHgaC8wGy — Metro de Madrid (@metro_madrid) January 11, 2024

Todo el mundo se mueve cada vez más a través de una serie de elementos que pueden cambiarlo todo y que son esenciales. El Transporte público de Madrid se usa cada vez más y lo hace de tal manera que son millones los usuarios que lo usan a diario. Todos tienen en común que quieren optar por este elemento que puede ayudarnos a ahorrar o a llegar más puntual.

Dejar el coche a un lado es un pequeño gesto que se traduce, en más dinero en el bolsillo y menos contaminación, pero también en tiempo para uno mismo. Para conseguir llegar hasta nuestro destino, el Transporte público de Madrid es uno de los más eficientes que existe.

Por lo que todo lo que tenga que ver con este elemento puede acabar siendo viral. Incluida una estafa que podría acabar costando muy cara a aquel que pique en ella. Se trata de una forma de perder dinero que quizás no conozcas y que puede acabar siendo recurrente en este inicio de año.

Las fechas en el calendario son las culpables de que empecemos con un desconocimiento total de los precios que puede afectarnos de lleno. Especialmente cuando se trata de un elemento que cada vez está más y más presente, el Abono que podemos usar siempre que lo necesitemos.

Son muchos los que optan por primera vez por esta manera de desplazarse y en cierta manera consiguen emprender un camino distinto. No tendrás que hacer nada más que empezar a visualizar estos horarios o conexiones que te llevarán hasta tu destino. Siendo algo especialmente recomendable para poder obtener lo que uno necesita sin condiciones.

Pero cuidado, los estafadores saben aprovecharse la ilusión de empezar un nuevo año con propósitos a la vista que quizás nadie hubiera imaginado hasta la fecha.

La nueva estafa que afecta al Abono Transportes de Madrid

El Abono Transportes de Madrid ha sido el origen de una estafa que rápidamente se ha convertido en viral en las redes sociales. Los estafadores han aprovechado el cambio de tarifas, pero también la necesidad de muchas familias de poder viajar por menos y de esta manera han lanzado una especie de oferta que acaba de la peor manera posible.

Han suplantado la identidad de Transportes de Madrid para ofrecer un Abono a un precio de saldo para los 12 meses. Algo que no puede cumplirse de ninguna forma y que representa un cambio de rumbo que quizás uno debería esperar. Con lo que al final de este recorrido, acabaremos perdiendo el dinero y quizás estos ciberdelincuentes acaben de robarnos los datos personales. Las autoridades han decidido lanzar una seria alerta para que nadie más caiga en esta estafa.

El Metro de Madrid en su perfil ha alertado de que: «Si ves estos mensajes en redes sociales, desconfía, son falsos». Todo aquel que los detecte debe ponerse en contacto con la policía para denunciarlos. De esta manera podrá poner fin a una cadena que se repite año tras año durante estas fechas.

Viajar de forma ilimitada con los transportes públicos de Madrid y en concreto con el metro es algo que suena a utopía. Por mucho que nos haga la impresión de que hemos encontrado el chollo del año, no será posible, ya que estaremos enfrentándonos a un cambio que quizás no contábamos. No hay nada más allá de estos días que están llegando y que son los que son.

Los precios del Transporte Público de Madrid están fijados y no pueden cambiarse. Los descuentos los realizan los organismos oficiales por distintos motivos, aunque no para todo el mundo. Es decir, hay bonos de estudiantes o de familias numerosas, que obtienen una serie de ofertas económicas para que moverse por la ciudad no sea tan caro.

Pero el común de la población deberá pagar la cantidad completa por unos desplazamientos que quizás este 2024 serán más elevados. En un propósito de ahorrar más viajando en este tipo de transporte, aunque cuidado que eso no quiere decir que tengas que hacerlo por unos euros. Si detectas estas estafas, desconfía no puede ser posible en ningún caso.