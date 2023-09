Los camareros son los encargados de atender a los clientes en los restaurantes, bares y cafeterías. Su trabajo no es fácil, ya que tienen que lidiar con todo tipo de situaciones y personas. A veces, los clientes pueden hacer cosas que molestan o enfurecen a los camareros, sin darse cuenta o sin mala intención. Otras veces, los clientes pueden ser groseros, exigentes o irrespetuosos. ¿Quieres saber qué cosas son las que más les irritan? Pues toma nota, y no hagas esto nunca si no quieres acabar con la paciencia de los camareros.

Cosas que haces y que acaba con la paciencia de los camareros

Estas son algunas de las cosas que haces en los restaurantes y enfurecen y hacen perder la paciencia a los camareros. Si quieres tener una buena relación con ellos y disfrutar de una buena experiencia gastronómica, evita hacer estas cosas y trata a los camareros con respeto y amabilidad. Ellos te lo agradecerán y te atenderán mejor.

Llegarte y coger sitio sin preguntar: Y más si no vas con reserva. No puedes sentarte donde te plazca. Debes esperar a que te indiquen donde sentarte y en el caso de que no te guste la mesa asignada, puedes solicitar que te cambien a otra.

No saludar ni dar las gracias: Esto puede hacer que el camarero se sienta menospreciado o ignorado. No saber qué pedir: Puedes tomarte tu tiempo para pedir de la carta, pero no puede estar horas. Esto puede hacer que el camarero pierda el tiempo y la paciencia. Hacer señales o ruidos para llamar su atención: Esto puede hacer que el camarero se sienta ofendido o acosado. Tampoco hace falta que le pegues un grito. Espera a que pase por tu lado y entonces llama su atención con un simple «Perdona» o «Disculpa». No indicar cuál es tu pedido: Si en la mesa hay varios comensales y el camarero pregunta cuando trae los platos, que menos que le digas que es para ti si está trayendo el que solicitaste, o que le indiques para qué comensal es. Dejar un mal propina o no dejar nada: Las propinas no son obligatorias pero dejarla es de cortesía. Eso sí, si vas a dejar unos céntimos, mejor que no dejes nada. Quejarse por todo o sin motivo: Esto puede hacer que el camarero se sienta injustamente criticado o atacado. No dejar que el camarero limpie la mesa o vaya recogiendo los platos: Antes de sentarte deja que te limpien la mesa, en el caso de que alguien haya comido antes que tú y cuando ya estéis comiendo, es necesario dejar que el camarero haga su trabajo y vaya retirando los platos que ya están vacíos. Pedir cosas fuera de carta o modificar los platos: Si es por un motivo justificado, del tipo intolerancia o alergia no te pondrán pegas, pero está bien visto que modifiques todo el plato a tu gusto ya que puede alterar el ritmo y la organización de la cocina y hacer que el resto de los clientes tengan que esperar más. Mucho menos que pidas algo que no está ni en la carta. Quejarte por algo que has pedido tú: Muchas veces por no preguntar elegimos mal dentro de la carta. El camarero no solo está para traerte el plato, sino también para explicarte cómo es el plato que desees y más si tienes dudas. No te quejes si luego te trae algo que no te convence y que has elegido tú mismo. No respetar el horario de cierre: Si hay un horario de cierre y tú sigues comiendo o cenando te esperarán a que acabes, pero no puedes alargar una sobremesa durante horas, porque los camareros, como cualquier otro desea acabar su jornada a su hora.