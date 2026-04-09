Ni el potus ni la monstera: la planta más resistente que sobrevive a cualquier cosa, según los expertos

Cuidar plantas no siempre es tan fácil como parece. A veces empiezas con ilusión y con las ganas de tener no sólo una, sino varias, pero te das cuenta a las pocas semanas que no estás capacitado, o no tienes tiempo, para cuidarlas, así que esas plantas tan bonitas que elegiste se acaban marchitando. Y tal vez, el problema no es tanto que no tengas tiempo, sino el hecho de que no hayas elegido la planta más resistente, que ahora te desvelamos, y que recomiendan los expertos.

Se trata de una planta que lo aguanta todo, y suelen mencionarla siempre aquellos que saben del tema. Y no, no es el potus, ni la monstera, que también son resistentes. Hay otra que juega en otra liga y se trata de la sansevieria, una planta que lleva años ganándose fama por una razón muy clara y es que sobrevive prácticamente a cualquier condición. Da igual si te olvidas de regarla o si la colocas en un rincón con poca luz. Aguanta y lo mejor de todo es que además es bonita y decora.

La planta más resistente que sobrevive a cualquier cosa

La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una de esas plantas que parecen hechas para quienes no tienen mano con la jardinería. Y no es exageración. Su principal ventaja es su resistencia ya que puede pasar semanas sin agua sin problemas, algo que en otras plantas sería impensable. De hecho, uno de los errores más comunes es regarla demasiado.

Además, se adapta bien a distintos entornos. Tolera espacios con poca luz, aunque también puede estar en zonas más luminosas. No necesita cambios constantes ni cuidados especiales. Otro punto a favor es que apenas requiere mantenimiento. No hay que podarla con frecuencia ni estar pendiente de ella cada pocos días. Es, en cierto modo, una planta independiente.

Por qué es perfecta para casas con poco tiempo (o poca experiencia)

No todo el mundo tiene tiempo para estar pendiente de una planta. Entre trabajo, familia y rutina diaria, muchas veces se olvida. Ahí es donde la sansevieria encaja perfectamente. No exige atención constante y, aun así, se mantiene en buen estado. También es una buena opción para quienes empiezan.

Pero más allá de la resistencia. la sansevieria es una planta que tiene otros beneficio que muchos desconocen. De hecho, los expertos explican que tiene otra ventaja que la hace aún más interesante, y es que se trata de una planta que ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores si bien durante la noche, libera oxígeno, lo que la convierte en una opción muy recomendable para que la coloquemos especialmente en los dormitorios. No es algo que se note de forma inmediata, pero sí suma en el ambiente general de la casa.

Y luego está lo estético ya que sus hojas verticales, firmes y de tonos verdes con bordes más claros encajan bien en casi cualquier estilo de decoración y aportan mucho estilo sobre todo ahora que estamos en primavera, y de alguna manera nos apetece más llenar la casa con todo tipo de plantas y flores, aunque no siempre tengamos el tiempo necesario para cuidar de ellas. En el caso de la sansevieria lo tiene todo para ganar: es fuerte, resiste, oxigena y decora.

Errores habituales al cuidarla (y cómo evitarlos)

Que sea resistente no significa que sea indestructible. También tiene sus límites. El error más frecuente es regarla demasiado ya que al ser una planta que acumula agua en sus hojas, no necesita riegos constantes. De hecho, el exceso de agua puede pudrir sus raíces. Otro fallo habitual es usar macetas sin buen drenaje. Es importante que el agua no se quede acumulada. Por lo demás, no tiene mucho misterio y sólo requiere luz indirecta, riego moderado y poco más.

Otras plantas resistentes si buscas alternativas

Si la sansevieria no te convence o quieres ampliar tu colección sin complicarte demasiado, hay otras opciones que también destacan por su resistencia. Aquí tienes algunas de las más recomendadas:

Zamioculca (ZZ plant): aguanta muy bien la falta de luz y los descuidos con el riego. Es una de las más duras que existen.

aguanta muy bien la falta de luz y los descuidos con el riego. Es una de las más duras que existen. Potos : aunque no sea la más resistente de todas, sigue siendo muy fácil de cuidar y se adapta a casi cualquier espacio.

: aunque no sea la más resistente de todas, sigue siendo muy fácil de cuidar y se adapta a casi cualquier espacio. Cactus : perfectos para quienes se olvidan de regar. Necesitan muy poca agua y mucho sol.

: perfectos para quienes se olvidan de regar. Necesitan muy poca agua y mucho sol. Aloe vera: además de resistente, tiene usos medicinales. Requiere poco riego y bastante luz.

además de resistente, tiene usos medicinales. Requiere poco riego y bastante luz. Aspidistra : conocida como planta de hierro resiste condiciones muy duras, incluso en interiores con poca luz.

: conocida como planta de hierro resiste condiciones muy duras, incluso en interiores con poca luz. Drácena : fácil de mantener y con buena adaptación a interiores. No necesita riegos frecuentes.

: fácil de mantener y con buena adaptación a interiores. No necesita riegos frecuentes. Ficus elastica : bastante resistente si no se abusa del agua. Sus hojas grandes la

: bastante resistente si no se abusa del agua. Sus hojas grandes la hacen muy decorativa.

Palmera de salón (Chamaedorea) : aguanta bien en interiores y no requiere demasiada atención.

: aguanta bien en interiores y no requiere demasiada atención. Calatheas resistentes: aunque algunas son delicadas, hay variedades que toleran mejor los descuidos.

aunque algunas son delicadas, hay variedades que toleran mejor los descuidos. Helecho espada: algo más exigente con la humedad, pero bastante resistente si se mantiene en condiciones estables.

Al final, tener plantas en casa no tiene por qué ser complicado. A veces sólo hay que elegir bien por dónde empezar. Y en ese sentido, la sansevieria sigue siendo una apuesta segura.