Ni Jávea ni Marbella: la urbanización de lujo de España que atrajo a Putin y a millonarios de Rusia

En los últimos años, Altea se ha convertido en el gran refugio para los rusos con alto poder adquisitivo, transformándose en un punto de encuentro de millonarios procedentes de Europa del Este. El mejor ejemplo de este fenómeno es Altea Hills, una urbanización de lujo que ha atraído a oligarcas, empresarios y magnates rusos, y que incluso se ha relacionado con estancias de Vladímir Putin en la zona.

Aunque nunca ha existido confirmación oficial ni fotografías que acrediten su paso por la urbanización de esta localidad alicantina, inmobiliarias locales y trabajadores del complejo sostienen que el presidente ruso habría disfrutado en varias ocasiones de este rincón privilegiado de la Costa Blanca. Lo cierto es que, más allá de nombres concretos, Altea Hills se ha consolidado como un auténtico imán para las grandes fortunas rusas.

Altea Hills

La presencia de ciudadanos rusos en la Comunidad Valenciana no es un fenómeno reciente. Desde los años 90, la llegada de visitantes de esta nacionalidad se multiplicó a un ritmo de vértigo, especialmente atraídos por el encanto de la costa mediterránea. Según datos de la Casa de Rusia en Alicante, actualmente residen en la provincia unos 25.000 ciudadanos rusos, de los cuales alrededor de 700 lo hacen en el municipio de Altea de manera permanente.

Ubicación

Situada en las faldas de la Sierra de Bernia, uno de los principales atractivos de esta urbanización es su ubicación, que permite disfrutar del mar y la montaña a partes iguales. A sólo unos minutos en coche se encuentra la playa de Cap Blanch, así como el Club Náutico Marina Greenwich, famoso por ser el único puerto deportivo del mundo situado exactamente en el meridiano 000º 00′ 00″.

Para los amantes del deporte, el Don Cayo Club de Golf, con su recorrido de 9 hoyos, es uno de los grandes reclamos para residentes y visitantes. Además, la urbanización cuenta con pistas de tenis, gimnasios de última generación y un spa al que acuden celebridades y deportistas internacionales.

Lujo, exclusividad y privacidad

Altea Hills es un enclave fortificado con sistemas de seguridad de última generación que garantizan la privacidad de sus residentes: vigilancia 24 horas, control de matrículas en los accesos y circuito de cámaras que monitoriza los movimientos dentro de la urbanización.

Las viviendas de Altea Hills son chalés y villas de diseño mediterráneo contemporáneo, con acabados de lujo y materiales de primera calidad. Las propiedades incluyen desde piscinas infinitas con vistas al mar hasta jardines privados, spas y zonas deportivas integradas en la propia residencia.

En los portales inmobiliarios especializados es difícil encontrar una casa por debajo de los dos millones de euros. Las más lujosas alcanzan precios que superan los 7,5 millones de euros, una cifra al alcance de muy pocos.

La llegada de millonarios rusos a Altea Hills ha tenido un fuerte impacto en la economía y la vida social del municipio. La Iglesia del Arcángel Miguel es una joya arquitectónica que reproduce fielmente el estilo de los templos de madera de Arkhangelsk del siglo XVII. Su construcción se llevó a cabo con materiales y mano de obra traídos desde los Urales, y en 2007 fue consagrada en una ceremonia presidida por el Patriarca Kirill de Moscú.

Impacto en la imagen de Altea

«Altea es un destino único que combina la belleza de su casco antiguo, con calles empedradas y casas blancas adornadas con flores, con la serenidad del mar Mediterráneo. Este pueblo marinero es famoso por su encanto bohemio y su capacidad para inspirar a artistas y viajeros. Altea ofrece una experiencia completa para todos los visitantes. Puedes disfrutar de un paseo relajante por su paseo marítimo, rodeado de palmeras y restaurantes que ofrecen la auténtica gastronomía mediterránea. El casco histórico, situado en lo alto, es un laberinto de rincones pintorescos y miradores que ofrecen vistas impresionantes del mar y los alrededores. La arquitectura blanca y las flores coloridas crean un ambiente mágico que invita a explorar cada esquina», detalla la web Visit Altea.

La presencia de Altea Hills ha cambiado la percepción del municipio alicantino, situándolo entre los destinos más exclusivos de Europa. Sin embargo, este fenómeno también ha generado un profundo debate en el municipio sobre el impacto en el precio de la vivienda y el acceso al mercado inmobiliario para los residentes tradicionales.

Altea Hills es, en definitiva, el reflejo de cómo el Mediterráneo español se ha convertido en un imán para las grandes fortunas internacionales, en particular para la comunidad rusa. Su verdadero atractivo reside en la capacidad de ofrecer un estilo de vida exclusivo y reservado en uno de los lugares más bonitos de la Costa Blanca. Con villas cuyo precio asciende a varios millones de euros, servicios de primer nivel y una comunidad internacional consolidada, Altea Hills sigue siendo un símbolo de lujo y exclusividad en el corazón del mediterráneo.