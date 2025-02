Ni inglés ni chino: éste es el idioma que se hablará en EEUU a partir de ahora

El idioma que se hablará en EEUU a partir de ahora no será ni inglés ni chino, sino uno que conocemos muy bien. El español va ganando terreno y puede acabar convirtiéndose en el básico que quizás hasta ahora no sabíamos que teníamos por delante. Estamos ante un cambio significativo que empieza a verse de la mano de algunas pequeñas transformaciones que quizás hasta ahora no teníamos presentes. Es hora de ver un poco más allá y de hacerlo de una manera que quizás hasta ahora no teníamos en mente y que puede convertirse en una novedad.

El inglés es el idioma que ha unido a unas colonias de distintas partes de Europa que han acabado aceptando este idioma en común. La sencillez y el hecho de que se trata de una forma de hablar que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Tenemos que empezar a prepararnos para dar un paso más allá de la mano de una lengua que seguro que conocemos bien y que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Ni chino ni inglés

El inglés es un idioma que puede acabar siendo el que nos acompañe en estas últimas jornadas, sabiendo que estamos ante un cambio de ciclo que puede ser significativo. Habrá llegado el momento de apostar claramente por el aprendizaje de un idioma que puede ser más sencillo de lo que nos imaginaríamos.

Tenemos que empezar a valorar lo que tenemos, de la mano de un español que es uno de los más apreciados del mundo. Su literatura es una de las que ha roto esquemas, pero cuidado, porque los que nos separa de una serie de elementos que pueden acabar dándonos determinadas novedades destacadas es algo muy diferente.

Las personas que hablan una lengua, que acaba siendo la mayoritaria de un país, es la que puede hacer que algo como la comunicación sea mucho más sencillo de lo que parece. Podremos empezar a pensar en lo que está por llegar, de la mano de una serie de elementos que pueden ser claves en estos días.

Hemos llegado al punto en el que Estados Unidos se rinde ante una lengua que conocemos muy bien y que puede llegar a ser de lo más importante para todos nosotros.

Este es el idioma que se hablará en EEUU a partir de ahora

Un medio inglés ha sido el encargado de lanzar la voz de alarma, alertando que el país del mundo donde hasta la fecha se hablaba inglés, ahora parece que se rinde a un español que va ganando cada vez más y más hablantes. Sin duda alguna, estamos ante una lengua que puede cambiarlo todo y que acabará siendo predominante.

Tal y como nos dicen desde Express: «Según el lingüista Humberto López Morales, el español reemplazará al inglés como idioma principal de Estados Unidos y se convertirá en el idioma mayoritario en los Estados Unidos. Los vínculos históricos entre Estados Unidos y España también han aumentado la inmigración de hispanohablantes, lo que lleva a los investigadores y lingüistas a predecir qué porcentaje de la población hablará español, incluso cuándo. Actualmente, Estados Unidos es el segundo país del mundo con el mayor número de hispanohablantes. Ciertas partes de los Estados Unidos ya tienen más hispanohablantes en comparación con los angloparlantes, incluido Laredo. En el medio de comunicación español La Razón, el idioma español dominará en los Estados Unidos para 2050».

Falta muy poco para poder ver a Estados Unidos brillar por todo lo alto, de la mano de una serie de elementos que quizás no esperaríamos. La web del Ministerio de Asuntos Exteriores nos da algunos datos que pueden ser claves para entender la rápida expansión de este idioma por el mundo: «​El español es una lengua global que tiene una importancia estratégica como línea de acción de la política exterior de España. La última edición del Anuario del Instituto Cervantes aporta algunos datos que reflejan la envergadura del español en la actualidad. Los hablantes potenciales del español sobrepasan los 600 millones en todo el mundo, el 7,5% de la población mundial. La comunidad hispanohablante con dominio nativo de la lengua roza los 500 millones, solo superada por el chino mandarín. Consciente de esta importancia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha creado la Dirección General del Español en el Mundo, integrada en la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo. Su objetivo es asegurar la coherencia de la acción del Estado en la proyección del idioma en el extranjero y optimizar todo el potencial que ofrece el español en el ámbito internacional».