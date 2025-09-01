Ni amoníaco ni vinagre: el truco de los expertos para quitar el hielo del congelador en minutos

Hay un truco de los expertos para quitar el hielo del congelador en minutos que no tiene nada que ver con amoníaco ni vinagre. Este tipo de detalles pueden acabar marcando una diferencia importante en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que podemos obtener al limpiar ese elemento tan especial de nuestra casa. Este tipo de detalles puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas.

Ni vinagre ni amoníaco

El truco para quitar el hielo del congelador en minutos

Lo primero y muy importante, desenchufar el congelador, en especial cuando manipulamos una serie de detalles que tienen que ver con la electricidad de este electrodoméstico. Calentamos el papel de aluminio con un secador y forramos el hielo de esta manera acabará siendo lo que provocará que el hielo salga sin necesidad de hacer fuerza.

Los expertos de Fersay nos explican las formas de descongelar el congelador que puede acabar siendo clave en estos días:

Antes de empezar, vacía el congelador por completo:

Desenchufa de la corriente eléctrica o apaga la parte del congelador si tienes un frigorífico 2 puertas. Aprovecha para revisar fechas de caducidad y limpiar recipientes. Puedes guardar los alimentos en una nevera portátil o envolverlos en bolsas térmicas para que no se descongelen.

Prepara el espacio. Coloca toallas o trapos en el suelo alrededor del congelador para evitar que el agua derramada cause un desastre.

Deja que el hielo se derrita naturalmente. El método más tradicional es esperar a que el hielo se derrita solo, lo cual puede tardar varias horas. Pero si tienes prisa, puedes acelerar el proceso:

Coloca un recipiente con agua caliente dentro del congelador y cierra la puerta. El vapor ablandará el hielo.

Usa un secador de pelo con mucho cuidado, manteniéndolo alejado del agua.

También puedes ayudarte con una espátula de plástico para desprender los bloques de hielo (nunca uses cuchillos ni objetos metálicos).

Limpieza profunda.

Una vez que el hielo haya desaparecido, limpia el interior del congelador con una mezcla de agua tibia y bicarbonato o vinagre blanco. Esto eliminará malos olores y bacterias. No uses productos abrasivos que puedan dañar las superficies.

Seca bien y vuelve a conectar.

Antes de volver a enchufar el congelador, asegúrate de que todo esté completamente seco. Espera unos minutos a que alcance la temperatura adecuada antes de introducir nuevamente los alimentos.

A partir de ahora, ya puedes hacer esta limpieza del congelador que necesitamos conseguir en un abrir y cerrar de ojos. Será el momento de conseguir un acabado perfecto en nuestra nevera y congelador.