Ni 19 ni 22 grados: el truco de los electricistas para ahorrar al poner la calefacción

Ahorrar en calefacción es posible, los electricistas nos dictan un importante truco que nos ayudará a tener la casa calentita pagando mucho menos. Es hora de apostar claramente por un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en nuestra casa. Lo que necesitamos es encontrar la manera de conseguir un tipo de detalle que acabará siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. De la mano de unos expertos que saben muy bien la manera en la que podemos hacernos con un tipo de detalle que será clave.

Es momento de aprovechar al máximo un tipo de elemento que puede ser el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Una opción que se acabará convirtiendo en una de las más importantes este invierno, el truco que nos dan los expertos nos cambiará la vida. Especialmente en estos días en los que queremos mantenernos al margen de esta ola de frío que llega y que puede hacernos disparar la factura de la luz. Para acabar con ella, deberemos empezar a prepararnos de una manera que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Ni 22 ni 19 grados

La temperatura a la que ponemos nuestra casa, tiene mucho que ver con lo que gastamos en casa, sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar. Una opción que será la que marcará la diferencia y quizás hasta ahora no teníamos en cuenta. Sobre todo, si nos fijamos en lo que nos está esperando en un invierno en el que debemos aprovechar al máximo nuestros recursos.

Gastar de más en calefacción es algo que puede acabar siendo un problema en muchos sentidos. No sólo por un IVA que vuelve a subir al 21% con lo cual, pagaremos mucho más por lo mismo. Sino también por ir en busca de un objetivo que quizás no es tan sencillo como nos imaginaríamos. Obtener un plus de buenas sensaciones de la mano de unos cambios que quizás hasta ahora no teníamos en mente y puede ser fundamental.

Al final lo que necesitamos es apostar claramente por unos detalles que acabarán marcando una diferencia importante en todo lo que tenemos por delante. Ahorrar en calefacción es fácil si sabemos la temperatura adecuada a la que poner nuestra calefacción.

El truco de los electricistas para ahorrar en calefacción

Lo ideal en estos tiempos que corren, es ajustar la calefacción a cada habitación. Hay algunas que reciben la luz solar, con lo cual, estarán más calientes y otras, como los pasillos o las habitaciones anteriores, que necesitan más calor. Algo que se puede conseguir con un sistema inteligente que será el que marque un ahorro considerable de calefacción.

La temperatura debería regularse de acuerdo a las necesidades. Si tienes un sistema central y hay habitaciones en las que no estás, siempre será mejor cerrarlas o cerrar el acceso a la calefacción, de esta manera se concentrará la energía y el gasto en las habitaciones donde hay gente. Ahorraremos en calefacción, algo que es imprescindible.

Desde el Ministerio de Consumo se encaminan en estas mismas medidas y afirman que se puede ahorrar hasta un 20% de la factura de la luz con estos ajustes. La cantidad de calor que se necesita no es la misma en todas las estancias de la vivienda. Por eso, lo ideal es aportar a cada espacio el calor adecuado, en vez de tener la misma temperatura en toda la casa. Un ejemplo:

Estancias sin calefactar, en las que no se suele permanecer mucho tiempo, como un sótano o un trastero.

Estancias frescas, que se deben mantener habitualmente entre los 15 y 17°C, como los dormitorios o los pasillos.

Estancias con un nivel intermedio de calor, como la cocina, donde se desarrolla un cierto nivel de actividad física que hace que las necesidades de climatización sean moderadas. El nivel de confort invernal está en torno a 18 °C.

Estancias más calientes, que son aquellas en las que se permanece habitualmente sentados, sin realizar ejercicio, como el salón-comedor. Estas se mantendrán entre 19 y 20°C.

Ajustando adecuadamente la temperatura de cada estancia, es posible reducir la temperatura media de la vivienda aproximadamente en 1 ó 2°C sin pasar frío. Y cada grado menos de temperatura media de una vivienda supone reducir en torno al 10% el consumo de energía de la calefacción.

Un cambio que puede ser importante y que realmente se notará. De la misma forma que tener la calefacción a una temperatura adecuada y unas ventanas o puertas que permitan aislarse del frío y del calor, para invertir correctamente los recursos de que disponemos en estos tiempos que tenemos por delante y que pueden ser claves.