Si sueles tomar refrescos de cola seguro que en más de una ocasión, por no decir siempre, te los habrán servido con una o dos rodajas de limón, y aunque posiblemente las dejes flotando en tu bebida hasta que te la acabas y no las tomas, posiblemente sea mejor que solicites tu refresco sin que te pongan esa rodaja, pero ¿por qué? Descubramos a continuación, el motivo por el que no deberías tomar bebidas con rodajas de limón en los bares.

El peligro de las rodajas de limón

Todos conocemos que el limón está lleno de propiedades; además de favorecer la digestión, esta fruta tiene un alto contenido en vitamina C lo que la hace rica en propiedades antioxidantes. Además, depura el organismo y aumenta el sistema inmunológico .

Sin embargo, se han realizado algunos estudios en los que ha quedado demostrado que disfrutar de una bebida en un bar o en un restaurante, y que esta lleve una rodaja de limón dentro, no es una buena idea y de hecho se debería evitar ante la posibilidad de que exista la presencia de gérmenes.

En concreto, se realizó una encuesta que analizó 76 limones pertenecientes a las cocinas de 21 restaurantes diferentes y el resultado fue desconcertante: casi el 70% de los limones extraídos resultaron estar llenos de virus y bacterias . Además, se encontraron también rastros de la bacteria intestinal Escherichia Coli en esas rodajas ya listas para servir dentro de las bebidas así como en otras muchas frutas de las que se manipulaban.

Un descubrimiento que sorprendió a muchos medios en Estados Unidos y en concreto a la cadena, ABC News que quiso comprobar si esto era cierto.

El descubrimiento de ABC News

La periodista y corresponsal Elisabeth Leamy fue de incógnito a 10 restaurantes y tomó muestras de las superficies con las que normalmente entramos en contacto en un restaurante.

Una vez tomadas las muestras, el Doctor Philip M. Tierno, profesor de microbiología y patología en la escuela de medicina del NYU Langone Medical Center, y su equipo se encargaron entonces de analizarlas en laboratorio del departamento de microbiología de la Universidad de Nueva York, mostrando unos resultados increíbles.

La mitad de los limones encontraron rastros de desechos humanos . ¿La razón? Resulta de lo más sorprendente.

Según ABC News, a diferencia de otros productos que se encuentran en la cocina o detrás del mostrador, el limón se suele manipular sin guantes, utilizando directamente las manos y de ahí que queden esos restos que pueden contaminar las rodajas de limón y también la bebida si por ejemplo, la persona ha ido al baño y no se ha lavado correctamente las manos.

Por otro lado, muchos bares tienen ya las rodajas listas para ser tomadas con pinzas y echadas dentro del vaso. El tiempo que pasan sobre un plato al aire, sin más, puede hacer también que se contaminen y en el caso de que se guarden dentro de un recipiente con agua, para que estén frescas, es posible que se consiga el efecto contrario, ya que lo normal entonces es que las rodajas pierdan su sabor y se acaban aguando, haciendo también que la bebida no sepa igual. Otro motivo por el que es mejor evitarse la rodaja de limón y disfrutar de tu refresco, sin más.