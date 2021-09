De mayores dimensiones, con todo incluido y hasta más pequeños y económicos. Hay cantidad de tipos de alojamientos, además de mitos más extendidos sobre los hoteles. Veamos algunos de los más destacados. Por ejemplo las habitaciones malditas según el número y hasta datos confidenciales que puede llevar la tarjeta llave que usas para entrar en la habitación.

Veamos algunos de los más destacados y que pululan por algunas webs de hoteles. Debes reconocerlos antes de pensar que continúan siendo verdad.

Los hoteles siempre tienen una o dos habitaciones disponibles

Se dice ello también de los restaurantes. Alguna vez nos ha pasado que intentamos reservar por medio de una web o de la misma que la del hotel y nos pone que no hay reservas disponibles, si bien llamamos y sí hay habitaciones. Esto es algo por descubrir.

Pero, según el portal Skyscanner, los hoteles no suelen ser hermanas de la caridad ni dejan habitaciones sin ocupar en espera de que llegue alguna persona necesitada de una habitación de hotel en la madrugada.

Ahora bien, un hotel, por quedar bien con sus clientes más exclusivos que pueden aparecer en un momento determinado, se suele guardar una o dos habitaciones.

El mito de la habitación número 13

Hemos visto en las películas que las habitaciones número 13 de los hoteles están rodeadas de misterios y se cree que en muchos alojamientos se ha eliminado esta habitación. Pero no es cierto, no se eliminan porque es un hecho que puede desorientar a sus clientes a la hora de encontrar su habitación y no es algo demasiado práctico.

En fin de semana, las habitaciones son más caras

Skyscanner da a conocer que se trata de otro mito porque los precios de los hoteles se rigen por los fundamentos básicos de la oferta y la demanda. Si el hotel está medio vacío porque es un fin de semana de febrero, el precio de la habitación será muy bajo porque no hay demanda.

Una habitación mejor o gratis si dices que vienes de viaje de luna de miel

Otro de los mitos más extendidos sobre los hoteles es cuando se dices que vienes de viaje de luna de miel y el hotel te regala la estancia. Esto es falso. Va a ser el mismo coste, a no ser que el propio hotel tenga una referencia con la pareja, un obsequio u otro. Pues muchos viajeros llegaban falsamente diciendo que acababan de casarse para poder ir gratis.