Los microondas tienen los días contados y hay que desconectarlos: lo piden los expertos

Hay que desconectar los microondas, lo piden los expertos y cada vez hay más voces que desaconsejan su uso. Nos hemos acostumbrado a tener todo tipo de electrodomésticos en la cocina, por lo que, debemos empezar a cuidar un poco más, todo lo que tenemos por delante. Los profesionales saben muy bien qué puede esperarnos en un futuro si seguimos usando este electrodoméstico que usa una manera de calentar la comida muy diferente. Siendo el detalle que puede acabar marcando esa diferencia que tenemos por delante.

La manera de cocinar los alimentos puede tener mucho que ver en la salud de nuestro cuerpo. No sólo es importante disponer de alimentos frescos, sino que necesitamos más de un sistema que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. De la mano de determinados alimentos que pueden ser fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son tiempos de crisis para los que debemos estar preparados. Un cambio que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Las recomendaciones de los expertos están muy presentes.

Lo piden los expertos

La realidad es que no hay casa en la que no haya un microondas o pocas son las que no utilizan este electrodoméstico. Inicialmente quizás llegó para calentar la leche o el agua, a primera hora de la mañana, pero ha ido ganando terreno, más allá del descongelado, para acabar reinando entre los precocinados.

En esencia, el problema de los microondas no está en la forma de cocinar, sino en lo que ponemos en él. Siendo este el principal elemento que los expertos piden controlar de una forma o de otra. Hay que tener mucho cuidado con lo que comemos y en especial hacerlo de tal manera que debemos apostar claramente por una comida que nos guste.

Habrá llegado el momento de empezar a cocinar de una forma excepcional. Siendo los expertos los que nos dicen la mejor forma de comer bien y de conseguir que todo encaje a las mil maravillas. Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que son fundamentales.

Toma nota de lo que dicen los expertos, las precauciones que debes tomar con tu microondas. No sólo debes dejar de cocinar tanto con él, sino que directamente, lo mejor es desconectarlo. Atrévete a hacerlo, será la mejor manera de conseguir que todo encaje a las mil maravillas.

Los días contados tienen los microondas por este motivo

Desde la revista especializada EverydayHealth nos dicen que: «Los alimentos cocinados en microondas contienen los mismos nutrientes que los alimentos cocinados con otros métodos. Hay pruebas que indican que las moléculas de agua vibrantes que se utilizan para cocinar en microondas pueden conservar los nutrientes.Culbertson afirma: “No hay duda de que los microondas conservan los nutrientes de manera más eficiente que cualquier otro método”. Afirma que los métodos de calentamiento utilizados para cocinar al vapor, hornear y freír con aire destruyen más nutrientes al calentar los alimentos desde afuera hacia adentro. Culbertson afirma que los nutrientes sensibles al calor son la excepción. Identifica la tiamina (B1) y la vitamina C como los más sensibles. Sin embargo, señala que en Estados Unidos, por lo general, consumimos tiamina en exceso al comer productos a base de cereales fortificados y los alimentos ricos en vitamina C no suelen calentarse en microondas».

Siguiendo con la misma explicación: «Para cocinar los alimentos de forma segura es necesario calentarlos bien para destruir las bacterias. Los alimentos poco cocinados pueden provocar enfermedades transmitidas por los alimentos . Los investigadores han demostrado que los hornos microondas destruyen las bacterias al igual que otros métodos de cocción sin afectar la calidad de los alimentos. Por otro lado, los alimentos más espesos o densos no se calientan de manera uniforme en el microondas y algunas porciones pueden quedar poco cocidas. Asegúrese siempre de que los alimentos se hayan cocinado completamente para destruir cualquier bacteria presente. Culbertson también señala: “En realidad, no matamos muchos microorganismos cuando recalentamos alimentos en un microondas”. La mayoría de las personas calientan los alimentos solo hasta el punto en que alcanzan una buena temperatura para el consumo y no los calientan lo suficiente como para matar las bacterias que crecieron mientras los alimentos se enfriaban después del primer uso. “La comida no tendrá tan buen sabor si la calientas en el microondas varias veces. Tampoco es exactamente un proceso seguro desde el punto de vista de la seguridad alimentaria”, afirma. Revolver o girar los alimentos a mitad del ciclo de calentamiento ayudará a reducir los puntos fríos donde pueden sobrevivir las bacterias».

Los microondas no son peligrosos, pero acaban provocando determinadas incidencias a la hora de cocinar estos alimentos que debemos tener en cuenta.