Mezclar cáscaras de naranja con vinagre y dejar reposar 2 semanas: para qué sirve, qué beneficios aporta y por qué los expertos instan a hacerlo en casa

Los trucos de cocina casera se han utilizado de forma tradicional en los hogares españoles. Las cáscaras de naranja mezcladas con vinagre blanco y dejadas reposar durante 2 semanas pueden emplearse para preparar una solución de limpieza ligera de superficies compatibles con productos ácidos. A diferencia de los productos de limpieza convencionales, este truco se fundamenta en una preparación natural, económica y ecológica que potencia las propiedades de ambos ingredientes durante la maceración.

¿Para qué sirve?

Gracias a esta mezcla y su posterior reposo, se consigue producir un vinagre aromatizado con componentes de la cáscara, que ayuda en la limpieza del hogar. El limoneno (aceite natural que se encuentra en las cáscaras de las naranjas) contribuye a disolver la grasa difícil que el vinagre por sí solo no es capaz de eliminar con facilidad. El ácido del vinagre disuelve los depósitos de cal y sarro en baños y cocinas.

La eliminación de olores y bacterias es otra de sus funciones. Funciona como desinfectante suave y neutraliza los malos olores. Aparte de eliminar olores, también aromatiza el ambiente de las habitaciones de una casa. En vez de dejar el olor fuerte del vinagre, la cáscara ayuda a aromatizar el aire. La mezcla puede emplearse para muchas superficies: espejos, muebles, suelos o juguetes y zonas con mucha grasa, como hornos o extractores.

¿Por qué los expertos instan a hacerlo?

Los expertos recomiendan emplearlo como emergencia cuando no se dispone de detergentes convencionales. Este truco permite reutilizar los desechos orgánicos de las naranjas en lugar de tirarlos. Además, es una opción más ecológica que reduce el uso de productos de limpieza que contienen químicos intensos que pueden llegar a contaminar el agua.

¿Cómo hacerlo?

Para la elaboración de esta mezcla se requiere un enjuague previo de las cáscaras y, posteriormente, dejarlas escurrir. Se añadirá en un bote donde se pondrá vinagre blanco hasta arriba. Se dejará macerar durante dos o tres semanas, conservándose en un lugar fresco, protegido de la luz y fuera del alcance de los niños.