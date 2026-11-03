Resultado Barcelona – Aston Villa en directo online gratis | Cómo va el partido, goles, estadísticas y última hora de la Champions League hoy
El conjunto culé se prueba ante un gran rival tras las derrotas ante PSG y Real Madrid
Sigue en vivo el encuentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions
Gordon sobre las derrotas del Barcelona: "PSG y Real Madrid no son superiores a nosotros"
El FC Barcelona se mide al Aston Villa en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions. El conjunto blaugrana afronta un duelo vital para su objetivo de entrar en el Top 8 de la liguilla, en el que tendrá que superar a uno de los cinco equipos que cuentan sus partidos por victorias. El Camp Nou será el escenario de un encuentro que volverá a probar ante un gran rival a los pupilos de Hansi Flick, que han naufragado en sus enfrentamientos ante PSG y Real Madrid. Sigue en directo el partido de Champions entre Barça y Aston Villa en OKDIARIO.
El cuadro culé recibe a un viejo conocido en el banquillo contrario. Unai Emery visita el Camp Nou para medirse al FC Barcelona, el rival al que más se ha enfrentado a lo largo de su carrera. El de esta noche es el trigésimo primer partido del técnico vasco ante los blaugranas, entre los que destaca el recordado 6-1 que recibió en su etapa en el PSG. El Aston Villa llega al feudo culé lanzado en competición europea, con pleno de victorias y un balance de 12 goles a favor y tres en contra tras tres jornadas disputadas.
Un triunfo de los villanos dejaría descolgado al Barça en su lucha por estar entre los ocho primeros de la liguilla. La derrota ante el PSG reduce el margen de error de los de Hansi Flick de cara a una recta final de la fase de liga en la que aún deben recibir a Manchester City y Como y visitar el estadio del Sporting Clube de Portugal. A partir de las 21:00 horas de la España peninsular, el balón comenzará a rodar en el Camp Nou para el duelo entre el FC Barcelona y el Aston Villa. En OKDIARIO, te ofrecemos la cobertura en directo de todo lo que suceda en este partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions.
Min. 64 (2-0)
Triple cambio de Emery
El técnico vasco busca la reacción de su equipo con un triple cambio: Mbaye, Barkley y Goretzka sustituyen a Buendía, Joao Gomes y Manzambi.
Min. 62 (2-0)
Cancelo roza el tercero
El lateral luso disparó por encima del larguero desde la frontal.
Min. 60 (2-0)
Lo intenta sin éxito el Aston Villa
El equipo de Birmingham busca recortar distancias, pero no encuentra un último pase que desarbole la defensa culé.
Min. 53 (2-0)
¡Goool de Raphinha! Llega el segundo
El goleador culé no falla de cara a puerta. Raphinha recibió un pase de Fermín y su disparo, desviado, fue suficiente para batir a Suzuki y marcar el que puede ser el tanto de la tranquilidad del Barça.
Min. 46 (1-0)
Rodri, sustituido al descanso
Hansi Flick sustituye a Rodri Hernández al descanso y da entrada en su lugar a Marc Bernal.
Min. 46 (1-0)
¡Empieza la segunda parte!
Vuelve a rodar el balón en el Camp Nou. El Barça tratará de mantener su ventaja ante un combativo Aston Villa.
Resultados de la cuarta jornada de la Champions League
Con dos partidos finalizados y siete en el descanso, así están los marcadores de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions:
Galatasaray 2-0 Stuttgart (finalizado)
Shakhtar 0-1 Sporting CP (finalizado)
Atlético de Madrid 0-0 Bayern de Múnich
Bodo/Glimt 0-0 Lille
Feyenoord 0-2 Inter
LASK 3-0 Slovan Bratislava
Manchester United 0-2 Roma
Villarreal 0-4 PSG
Min. 46 (1-0)
Descanso en el Camp Nou: manda el Barcelona
Se marcha por delante al descanso el Barça frente a un Aston Villa que ha rondado el empate en varias ocasiones. Lamine Yamal aprovechó un fallo grosero de Joao Gomes para anotar el único tanto del primer tiempo. Los locales necesitarán de una mejor versión para evitar sustos en la recta final.
Min. 44 (1-0)
Amarillas para Jackson y Raphinha
Se formó una tangana entre ambos equipos tras una dura falta de Nico Jackson sobre Cubarsí. Con el defensor tendido, hubo tensión entre varios futbolistas y el colegiado mostró la cartulina amarilla a Jackson y Raphinha.
Min. 41 (1-0)
Lamine sigue buscando el gol
El atacante está comandando al conjunto culé en esta primera mitad ante los acometidas del Aston Villa. Lamine levantó al Camp Nou con un caño y envío a Fermín que el onubense no concretó.
Min. 37 (1-0)
De nuevo prueba Raphinha
Fue solo a la guerra el brasileño… y estuvo cerca de salir ganador. Raphinha se llevó varios rebotes en el área, pero no pudo conectar un remate por la intervención de Pau Torres.
Min. 31 (1-0)
Joan García vuelve a salvar al Barça
De nuevo superado Pau Cubarsí, esta vez por un Manzambi al que taponó el disparo Joan García. El rechace también lo desbarató el guardameta.
Min. 28 (1-0)
Raphinha perdona el segundo
Mejoran los de Flick que han dispuesto de dos buenas ocasiones en los últimos minutos. Primero fue Gordon, que remató a puerta tras un fallo con balón de Suzuki, y después Raphinha, que no controló un pase de exterior de Lamine que le dejaba solo frente a la meta rival.
Min. 27 (1-0)
Estadísticas del FC Barcelona contra Aston Villa
Pese a adelantarse en el marcador, el FC Barcelona está sufriendo sobre el césped del Camp Nou ante el Aston Villa. Los culés mandan en la posesión (cercana al 70%), pero suman los mismos remates (tres) y los villanos han botado tres saques de esquina; por ninguno culé.
Min. 20 (1-0)
Joan García salva al Barcelona
Buena intervención del guardameta culé para evitar el tanto de Nico Jackson, que se impuso a Cubarsí en el duelo.
Min. 19 (1-0)
Vuelve a sufrir la defensa del Barça
Sigue atacando el Aston Villa la defensa adelantada del Barça. En esta ocasión, Manzambi desaprovechó una clara oportunidad desde el punto de penalti.
Min. 16 (1-0)
Lamine busca el segundo
Pase atrás de Anthony Gordon al que no llegó bien Lamine Yamal para conectar un disparo a portería. Sigue enchufado el ’10’.
Min. 12 (1-0)
Primera amarilla para el Aston Villa
Ian Maatsen ve la primera cartulina amarilla del encuentro tras parar en falta un ataque blaugrana.
Min. 10 (1-0)
¡Se salva el Barça!
El Aston Villa dispuso de hasta dos ocasiones prácticamente consecutivas a balón parado. Sufre la defensa culé, pero resiste de momento.
Min. 8 (1-0)
¡Goool de Lamine! Se adelanta el Barça
Abre el marcador el ’10’ culé tras una recuperación cerca del área y un disparo al palo largo al que no pudo llegar Suzuki. Manda el Barça nada más comenzar.
Min. 6
Primer intento del Barça
Conectó Gordon un remate dentro del área tras una buena jugada de Lamine y Fermín, pero fue repelido por un defensor.
Min. 1
¡Empieza el Barcelona-Aston Villa!
El colegiado Davide Massa hace sonar el silbato y ya rueda el balón en el Camp Nou para la disputa del duelo entre Barcelona y Aston Villa.
Minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel
El Camp Nou, al igual que el resto de estadios españoles, homenajea con un minuto de silencio al fallecido Jesús de Miguel.
10 minutos para el inicio
Ya ultiman los ejercicios de calentamiento ambos equipos sobre el césped del Camp Nou. En apenas 10 minutos iniciará el duelo entre FC Barcelona y Aston Villa, por el momento marcado por la lluvia.
Las dudas del Barça de Flick
El FC Barcelona afrontó dos semanas atrás un doble compromiso que puso a prueba su valía ante los grandes equipos. El test no dio los resultados esperados: derrotas ante PSG y Real Madrid. Ahora, el conjunto culé dispone de dos pruebas de nivel ante Aston Villa y Atlético de Madrid para resarcirse.
Así llega el Aston Villa al Camp Nou
El Aston Villa de Unai Emery se presenta en el Camp Nou con pleno de victorias en las tres jornadas previas de Champions. El conjunto villano se ha impuesto a Brujas (2-3), Fenerbahce (6-0) y Viking (3-1) en la competición europea. En Premier, ha tenido un inicio irregular, pero recientemente le arrebató el invicto liguero al Manchester City.
Dónde ver por televisión y online el Barcelona-Aston Villa
El partido entre Barcelona y Aston Villa, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions, podrá verse en directo en España a través del canal Movistar Liga de Campeones 2. Por este motivo, el encuentro no podrá verse gratis por televisión ni online en territorio español.
El menú del día en la Champions
Además del Barcelona-Aston Villa que te contamos en directo, este martes se disputan otros ocho encuentros de la fase de liga de la Champions:
- Galatasaray 2-1 Stuttgart (en juego)
- Shakhtar 0-1 Sporting CP (en juego)
- Atlético de Madrid – Bayern de Múnich
- Bodo/Glimt – Lille
- Feyenoord – Inter
- LASK – Slovan Bratislava
- Manchester United – Roma
- Villarreal – PSG
Los once de Emery en el Camp Nou
Unai Emery tratará de asaltar el Camp Nou, en su partido número 31 ante el Barça, con la siguiente alineación: Suzuki; Cash, Lindelof, Pau Torres; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Manzambi, Buendía y Nico Jackson.
Alineación del Barça ante el Aston Villa
Hansi Flick no se guarda nada y apuesta por el once más titular con los futbolistas disponibles, con Brian Fariñas repitiendo en el lateral zurdo. Esta es la alineación del Barcelona para medirse al Aston Villa:
Joan García, Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha
¡Bienvenidos al Barcelona – Aston Villa!
Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la cobertura en directo del cuarto partido del FC Barcelona en la presente fase de liga de la Champions. En esta ocasión, el cuadro culé se mide a un Aston Villa que llega al Camp Nou con pleno de victorias.
Temas:
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- FC Barcelona
Min. 65 (3-0)
¡Doblete de Raphinha! Llega el tercero
El Barça ya golea al Aston Villa después de que Raphinha firme un nuevo doblete en el Camp Nou. El carioca recibió un regalo en forma de pase de Cancelo y volvió a sentenciar ante Suzuki.