Cristina Fernández Cubas, escritora española (81 años), premio Cervantes 2026: «En la infancia nos hacemos. Somos el adelanto de lo que seremos luego»

En septiembre de 2025, Cristina Fernández Cubas presentaba en Barcelona Lo que no se ve, su primer libro de cuentos en diez años. En una entrevista con el periodista David Morán, la escritora explicó por qué tantas de sus historias arrancan en la infancia o regresan a ella.

«No todos, pero es que en la infancia nos hacemos. Somos el adelanto de lo que seremos luego», respondió la autora de Mi hermana Elba.

Poco más de un año después, el Ministerio de Cultura de España le concedió el Premio Cervantes 2026.

¿Por qué vuelve Cristina Fernández Cubas a la infancia en sus cuentos?

La pregunta del periodista partía de una observación sobre su obra, ya que muchos de sus relatos empiezan en la niñez o vuelven a ella una y otra vez. Fernández Cubas matizó primero que no ocurre en todos los casos, aunque reconoció el lugar central de la infancia en su escritura.

«Es importante, la infancia. Pero en el libro hay muchas edades. Están todas las edades del mundo», añadió la escritora. Para ella, la niñez funciona como punto de partida, aunque Lo que no se ve recorre también otros momentos de la vida de sus personajes.

El periodista le señaló entonces que, pese a tantas edades, el libro tenía muy poca nostalgia. «No, nostalgia no, pero tengo mucha memoria. Recuerdo y me gusta recordar», contestó Cristina Fernández Cubas. La autora distingue así entre añorar el pasado y conservarlo en la memoria.

La conversación, que publicó El Periódico, giró también en torno al título del libro. «En realidad podría ser título de todo lo mío», admitió la escritora, para quien se trata de «dar carta de naturaleza no solo a lo tangible, sino a muchas cosas».

El miedo que Cristina Fernández Cubas descubrió de niña con Poe

El gusto por inquietar al lector también tiene raíces en sus primeras lecturas. En una entrevista con Nuria Azancot para El Cultural, en enero de 2024, la autora recordó los relatos de Edgar Allan Poe y «el miedo maravilloso que me hizo pasar de pequeña y de no tan pequeña».

Esa sensación sigue presente en lo que escribe. «Es que a mí lo que me gusta es que me inquieten e inquietar a los demás», explicó en 2025. Sobre «Momonio», uno de los cuentos de Lo que no se ve, confesó que, incluso, le daba miedo a ella misma. «Y espero comunicarlo», reflexionó.

¿Quién es Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026?

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado el fallo el 3 de noviembre de 2026. El jurado, presidido por Gonzalo Celorio (ganador en 2025), destacó «la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo».

Con este galardón, Fernández Cubas se convierte en la séptima mujer que lo recibe, después de autoras como María Zambrano, Ana María Matute o Ida Vitale. Según el jurado, su obra también transformó la literatura fantástica en español. Asimismo, el Premio Cervantes está dotado con 125.000 euros.

Cristina Fernández Cubas nació en 1945 en Arenys de Mar (Barcelona). Estudió Derecho y Periodismo en Barcelona y trabajó como periodista. En 1980 publicó Mi hermana Elba, al que siguieron Los altillos de Brumal (1983), El ángulo del horror (1990) y La habitación de Nona (2015), con el que ganó el Premio Nacional de Narrativa.

También escribió las novelas El año de Gracia (1985) y El columpio (1995), además del libro de memorias Cosas que ya no existen (2001). En 2023 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas. «Yo siempre lo reivindiqué como género en sí mismo», recordó en 2025 sobre el cuento.