El mensaje de Alemania sus ciudadanos sobre la jubilación en España: nadie lo entiende

La jubilación en España de los ciudadanos de Alemania ha dejado de ser una opción atractiva, este país manda un mansaje a todos aquellos que hasta ahora venían a nuestro país. Los alemanes ya no serán uno de los que quieran llegar a España para quedarse, especialmente si tenemos en cuenta que debemos empezar a ser realistas. Nuestro país ya no es el que era, sobre todo en lo que se refiere a un dinero que cada vez dura menos. Las pensiones alemanas ya no cunden tanto aquí.

Además de que se ha perdido una capacidad enorme para poder disfrutar de ese estilo de vida seguro que todos quieren. Para los propios españoles, estar en su casa o salir de ella durante un largo periodo de tiempo, se complica. Tener una segunda vivienda en España, nos coloca a merced de una serie de detalles que pueden llegar a ser fundamentales. Hay una serie de factores que hace que cada vez haya menos alemanes que decidan retirarse en España en esta etapa final de su vida, que debemos empezar a tener en cuenta en estos días que tenemos por delante.

Nadie lo entiende

Hace unos años, eran muchos los que decidían empezar a crear una serie de recuerdos en nuestro país. De la mano de determinados detalles que pueden acabar siendo el mejor aliado de una serie de elementos que acabarán siendo claves. El sol, el estilo de vida y lo que acababa representando vivir lejos de casa sin echar nada de menos.

Todos tenemos que estar preparados para poder emprender un viaje a una de las etapas más complicadas de la vida, cuando los recursos son menores y tenemos que estar muy pendientes de algunos elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado en estos días.

Parece que este tipo de detalles pueden acabar siendo los que marquen el futuro de una población que depende de una pensión y busca pasar largas temporadas en un país diferente. Escapando del frío, podemos empezar a ver llegar, hasta 80.000 ciudadanos procedentes de esta zona de Europa que reciben su pensión en España.

Una cantidad de alemanes que va a la baja y lo hace ante la llegada de nuevos detalles que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después en este futuro, lejos de un país que parece que se quedará sin extranjeros.

El mensaje de Alemania a sus ciudadanos sobre la jubilación en España

Hacer la compra en España no es barato, menos de 100 euros a la semana, es algo que, dependiendo de las calidades que queremos incluir en nuestra nevera o despensa, es imposible de conseguir. De la misma forma que será complicado vivir con menos y hacerlo de tal forma que no es lo único que ha subido.

Los últimos 3 años con la guerra en Ucrania, entre otros conflictos que han seguido a la pandemia, todo ha subido de precio. Es decir, hemos llegado a unos niveles que se ha convertido en un problema que puede acabar siendo el que marque un antes y un después.

Los precios de todo, incluida la electricidad, imprescindible para poder vivir o los combustibles fósiles que son esenciales para desplazarnos, han subido de precio, por lo que una pensión alemana ya no dura lo que duraría e incluso se queda corta, dependiendo del sector.

Sale más barato vivir en otros países, como Rumanía, que ha entrado en la Unión Europea y tiene unos precios que son mucho más bajos. También han ido cobrando fuerza los países como Albania o Serbia, que ofrecen un clima moderado y unas condiciones que debemos tener en cuenta.

Estaremos ante un tipo de lugar en el que vivir con grandes ventajas. Pero si los alemanes dejan el coche en el garaje y se suben en un avión, van a vivir como reyes. En países asiáticos como Indonesia o descubriendo América con una vida en Ecuador que les permitirá vivir mucho mejor que en España. Podrán tener una casa más grande, mejores servicios y unas condiciones que aquí es inviable.

Si son personas que necesitan cuidados, asistenta doméstica o cuidadores, en estos países pueden contratar a alguien por mucho menos y eso es un plus que deben tener en cuenta. Pese a la sanidad gratis, debemos tener en cuenta que estaremos ante un problema mayor que se irá multiplicando con el paso del tiempo. Las personas mayores tampoco obtienen un cuidado comparable, si tenemos en cuenta que son las que más necesitan los servicios de salud.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en cómo poder afrontarlo de una manera que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Los alemanes ya no vienen tanto a nuestro país, ante alternativas más accesibles.