Mejor que el Interrrail: el viaje más increíble de Europa cuesta menos de 20 euros

Hay un viaje por Europa que es mejor que el Interrail, cuesta menos de 20 euros y te ayudará a descubrir lo que te deparan los desplazamientos en tren. Ha llegado el momento de empezar a preparar esas escapadas que queremos realizar, lo haremos de la mano de una serie de detalles que son los que nos hacen amar eso de viajar por el mundo que queremos poner en práctica. Habrá llegado ese momento de disfrutar al máximo de unos cambios que debemos empezar a prepararnos.

Podemos descubrir Europa sin contaminar, con la ayuda de un tren que siempre es la opción menos contaminante de todas. El Interrail se ha hecho muy popular los últimos tiempos, pero hay otros sistemas que pueden servirnos para poder obtener una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos imaginado. Ese viaje en tren que recorrer el continente a nuestro aire en realidad, no es uno de los más populares de los amantes de los trenes, sino que hay otro que literalmente se lleva la palma. Es una experiencia que hay que vivir de forma ejemplar.

El Interrail puede ser un viaje inolvidable

Dicen que lo importante no es dónde estés sino con quién estás o lo que acabes sintiendo en ese lugar. Podemos ser inmensamente felices haciendo algo que nos acompañará en numerosas ocasiones, ese viaje que tiene como propósito descubrir algunos detalles que son fundamentales y que quizás habrá llegado el momento de hacer.

Para los jóvenes europeos es una manera de moverse por ese continente que debemos conocer y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. No lo dudes, toma nota de lo que puede esperarte de la mano de algunos detalles que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta.

Menos de 20 euros te costará un viaje en tren que puede ser más corto que el Interrail, pero de lo más intenso con algunos elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en ese viaje que realmente nos puede cambiar por completo la vida.

Si te gustan los trenes, no debes dejar pasar la oportunidad de viajar en uno que realmente puede cambiar por completo tu concepción de los viajes. En este caso, el paisaje y la experiencia superan el largo trayecto del Interrail.

El viaje más increíble de Europa cuesta menos de 20 euros

Menos de 20 euros cuesta el viaje más increíble de Europa, no tendremos que gastar una gran cantidad de dinero en desplazarnos por el mundo, sino que simplemente, podremos descubrir un viaje en tren de los que enamoran. Si estás pensando en descubrir un lugar y un medio de transporte único te interesa este.

No tendremos apenas que salir de España, nos moveremos hasta los Pirineos para descubrir el pequeño Tren Amarillo. Según nos explican desde la web de este medio de transporte que hace un recorrido espectacular por menos de 20 euros: «El tren amarillo, verdadero emblema de la región, recorre desde hace un siglo las cumbres de los Pirineos Orientales en un recorrido con un desnivel de más de mil metros. A lo largo de 63 km, entre Villefranche-de-Conflent y Latour-de-Carol, en medio de un marco excepcional, experimenta el encanto catalán concentrado en un paisaje digno de una postal. Embárcate en un inusual viaje y déjate llevar por el ronroneo de la máquina, entre montañas y paisajes de valles y mesetas».

Según nos explican es una experiencia que te permite vivir una experiencia única: «Retrocede en el tiempo y toma asiento en el tren amarillo de la Cerdaña. Si el día está despejado, siéntate cómodamente en el vagón descubierto y disfruta de la vista panorámica que te permite contemplar las montañas de los Pirineos. El tren amarillo, que circula a una velocidad de 30 km/h, te permite descubrir los Pirineos Orientales de una manera original y amena. A la vuelta de la curva, abre bien los ojos e intenta admirar un pequeño pueblo de montaña, la silueta de una antigua iglesia románica o los macizos de Le Cambre d’Aze o Le Carlit».

Siento un recorrido realmente espectacular: «En el camino, pasarás por Bolquère, la estación más alta de Francia, que alcanza una altitud de 1593 m. En la encrucijada entre cielo y bosque, el tren recorre el vacío antes de atravesar los valles de Têt y Eyne al pie del macizo del Canigó. Para disfrutar de unas vistas impresionantes, aprovecha las vistas panorámicas únicas que ofrece el viaducto Séjourné y el último puente ferroviario suspendido de Francia, el puente Gisclard. Estas dos impresionantes estructuras están catalogadas como monumentos históricos, así que no olvides sacar la cámara».