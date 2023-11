Un mar ha aparecido en medio del desierto de Irak y estas son las causas

En el medio del desierto de Irak ha aparecido un mar, una situación extraordinaria que se debe a una serie de causas que debemos conocer. El cambio climático está causando estragos y lo está haciendo de tal manera que todo el planeta se ve afectado por el aumento de temperaturas. El clima está dejando unas situaciones que son totalmente inesperadas, cambiando por completo la propia naturaleza. Desde el canal de El tiempo han advertido de una situación que sorprende, la aparición en medio del desierto de Irak de un mar que es visible desde el aire.

Bahr Al-Najaf / Najaf Sea

A historical marsh-like depression reservoir lake, 5 km west of Najaf city.

Greatly shrunk over the years since 1887 for natural & cultivation reasons.

Covers now an area of approximately 360 sq kilometres.#iraqesque pic.twitter.com/9CNwqkNoBx

