¿El lunes 31 de octubre es festivo? Mira las festividades de tu provincia

El próximo 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos que en nuestro calendario laboral está contemplado como un día festivo nacional, de modo que se celebra en toda España. Una fiesta que este 2022 cae en Martes, de modo que es posible que te preguntes si tal vez también el 31 de octubre, que es cuando se celebra Halloween, quizás también se contempla como un día de fiesta para que de este modo podamos hacer un puente de cuatro días. Veamos a continuación si el lunes 31 de octubre es festivo a partir de las festividades que se indican en cada provincia y/o comunidad autónoma.

¿El lunes 31 de octubre es festivo?

El 31 de octubre es un día del que todos sabemos que se celebra Halloween. Este año 2022 cae en lunes de modo que mucha gente se preparará para celebrar un fin de semana de «terror» como «avanzadilla» a la verdadera celebración que como decimos, cae en lunes. Este será entonces un día festivo para Estados Unidos, pero no ocurre lo mismo con nuestro calendario laboral.

Aunque sean cada vez más las personas que celebran Halloween cada 31 de octubre, en España en realidad, el día festivo es el 1 de noviembre que es el Día de Todos Los Santos y que como hemos señalado, está estipulado como uno de los festivos nacionales que tenemos en nuestro calendario de modo que se celebra igual en todas las comunidades (tal y como ocurre por ejemplo el 15 de agost, Día de la Asunción, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad o el 25 de diciembre, día de Navidad).

De este modo, el día festivo lo vamos a tener el martes 1 de noviembre, mientras que ninguna Comunidad o ninguna de las 50 provincias, tienen marcado como festivo el 31 de octubre. De este modo, podemos decir entonces que el lunes 31 de octubre no será festivo aunque eso no quiere decir que no podamos disfrutar de un día de descanso.

El puente de Todos los Santos

A pesar de que el lunes 31 de octubre no vaya a ser festivo, eso no quiere decir que la celebración del 1 de noviembre no haga que no se considere el llamado «puente de Todos los Santos», dado que al ser festivo un martes, es posible que mucha gente sí que se tome el lunes como un día libre y con ello que pueda hacer un puente de cuatro días si contamos el sábado y el domingo previos.

Sin embargo, será más algo que tenga que ver con la situación de cada empresa y de que nos den ese día libre para que finalmente el 31 de octubre sea para nosotros un día festivo.