La Luna asomará por el horizonte este sábado 28 de octubre sobre las 19 horas, y lo hará ya completamente iluminada, a punto de entrar en fase de Luna llena. La Luna llena de octubre de 2023 es, sin duda, uno de los eventos astronómicos más esperados del calendario lunar tendrá también lugar el momento de máxima magnitud de un eclipse lunar parcial que podrá verse en toda España, el último eclipse del año, con una duración de poco más de una hora.

Cada tres años, la Luna llena de octubre es la que cae más cerca del equinoccio de otoño y se la conoce como Luna de cosecha. Pero este año no ha sido así: la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño este año fue la superluna del 29 de septiembre. Este 2023, la Luna llena de octubre recibe el nombre de Luna del cazador. No es superluna, pero promete ser muy especial para todos los aficionados a las astronomía.

A la Luna de cosecha siempre sigue una Luna del cazador, sea en octubre o en noviembre, y ambas salen temprano casi al a misma hora durante varios días seguidos en el hemisferio norte, lo que facilita con su iluminación las cosechas y la caza desde tiempos ancestrales.

A la Luna llena del cazador se la llama así porque daba la señal a los cazadores de que debían empezar a prepararse para la dureza del invierno. Además, puesto que los campos estaban más pelados por haberse cosechado ya todo el grano, a los animales les resultaba más difícil esconderse y eso facilitaba la caza, al amparo de la luna.

A esta Luna llena también se la conoce en la tradición anglosajona Luna de sangre, pero esto no tiene nada que ver con el hecho de que se produzca un eclipse de luna. A la Luna llena se la conoce también como la Luna de sangre o Luna roja cuando se produce un eclipse lunar, pero únicamente cuando se trata de un eclipse lunar total como este de octubre, por el tono rojizo que adquiere durante la fase de totalidad. El porqué se llama Luna de sangre a la Luna llena de octubre en la tradición anglosajona no está claro, pero no es raro que hoy en día, por Halloween, la Luna se represente con tenebrosos tonos rojizos.

La Luna llena de octubre asomará por el Este al atardecer y podrá verse durante toda la noche cerca de Júpiter y en la constelación de Aries, aunque desde el punto de vista de la astrología se considera que la energía que rige es Tauro.

Jupiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, se encuentra relativamente cerca de la Tierra en este momento del año y brillará intensamente en el cielo nocturno como una estrella con luz propia.

Por la mañana, la Luna desaparecerá por el Oeste tras el horizonte casi al tiempo que sale el Sol.