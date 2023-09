Llevas toda la vida haciendo esto mal. Las redes enloquecen con esta forma de utilizar el portarrollos de papel de cocina

¿Sabías que el portarrollos de papel de cocina tiene una función que quizás desconocías? Eso es lo que ha revelado un usuario de TikTok, que ha sorprendido a miles de personas con su truco para aprovechar al máximo este utensilio tan común en las cocinas y que seguramente también vas a querer probar con tu portarrollos.

Así es como debes utilizar el portarrollos de papel de cocina

En un vídeo que ya acumula más de 23,000 millones de reproducciones, el tiktoker Álvaro de Linares (@alvarodelinares) muestra cómo colocar el portarrollos en horizontal, en lugar de en vertical, para poder usarlo de una forma más cómoda y práctica.

Tal y como podemos ver en el vídeo que él comenta, el portarrollos tiene unos salientes en los extremos que sirven para engancharlo en un estante o en el armario, de forma que el rollo de papel quede por fuera y se pueda tirar de él con facilidad. Así, se evita tener que sujetar el portarrollos con una mano mientras se arranca una hoja con la otra, o tener que dejarlo sobre la encimera ocupando espacio.

El truco ya se ha visto en otras cuentas de TikTok, y todo el mundo suele comentar que es algo que desconocían pero que da sentido a porqué el portarrollos tiene esos extremos que casi nunca (o hasta ahora) usamos. Muchos han reconocido que llevaban toda la vida usando mal el portarrollos y que nunca se habían dado cuenta de su verdadera función.

Sin embargo, no todo son alabanzas. Algunos seguidores han comentado que el truco no sirve para todos los modelos de portarrollos, ya que algunos no tienen los salientes o son demasiado cortos para engancharlos. Otros comentarios que pueden leerse en las redes, señalan que el papel se puede ensuciar o mojar si se deja colgando cerca del fregadero o la vitrocerámica.

Sea como sea, lo cierto es que el vídeo ha despertado la curiosidad de muchos internautas, que han descubierto una nueva forma de utilizar el portarrollos de papel de cocina. ¿Te animas a probarlo? Te dejamos el vídeo para que veas cómo se coloca el portarrollos y si tú tienes un modelo igual o parecido en casa, no lo dudes y haz la prueba.