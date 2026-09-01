Belarra celebra la invasión de Ceuta y tacha de «racistas» las protestas: «Molesta que sean personas negras y moras»

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, se ha mostrado este martes a favor de la invasión de Ceuta por parte de 80.000 inmigrantes marroquíes y ha asegurado que no apoyará las concentraciones del miércoles por toda España, en apoyo a la ciudadanía y con motivo del día de la ciudad autónoma. «Molesta que sean personas negras y moras», ha transmitido, en referencia a los inmigrantes que han invadido las calles ceutíes provocando una situación de crisis extrema en la ciudad española.

Belarra ha trasladado, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, que las concentraciones convocadas para este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a favor del pueblo de Ceuta cree que desprenden cierto racismo. Además, ha hablado de «unas pocas miles de personas» en referencia a las 80.000 que entraron irregularmente por la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio y critica que «molesten» a la derecha española.

«Cuando vinieron 350.000 ucranianos y los venezolanos no dijeron ni mu», ha añadido la secretaria general de Podemos, además de incidir en que «en realidad, lo que estás diciendo» con la convocatoria «no es que te preocupe que venga mucha gente a nuestro país, lo que te preocupa y estás demostrando es que eres un racista con las personas negras y con las personas moras».

«Por eso hay que movilizar a la gente decente, que tiene que alzar la voz. Este es el país del Welcome Refugees, España fue un país de acogida y una referencia internacional y mundial», ha señalado.

Podemos sí que apoya las manifestaciones contra el racismo convocadas en ciudades de España el mismo día y a la misma hora. «Nosotros estamos promoviendo y respaldando la participación de la militancia y la ciudadanía en las acciones antirracistas que se están convocando en muchos lugares de nuestro país en respuesta a esta movilización que trata de seguir alimentando el discurso racista y xenófobo», ha señalado Ione Belarra.

La secretaria general de Podemos ha pedido a quienes hace unos años se movilizaron por los refugiados de Siria que vuelvan a hacerlo y ha señalado que hay gente que está «pasándolo mal y avergonzada» porque el Gobierno «está haciéndolo tan mal» y está «generando una crisis humanitaria tan bestia» que, según ha dicho, «la gente progresista está acobardada, está con la cabeza gacha».