David Lynch (78 años), director de cine, sobre ‘Dune’: «Me vendí. Probablemente no debería haber hecho esa película»

Aunque normalmente los directores de cine suelen estar orgullosos de sus películas, en ocasiones se convierten en proyectos de los que con el paso del tiempo no están satisfechos o no guardan un buen recuerdo. Esto parece ser que es lo que le pasa al director David Lynch con Dune, una adaptación que el director ha llegado a considerar como uno de los grandes errores de su carrera cinematográfica como se explica en Fotogramas. «Me vendí. Probablemente no debería haber hecho esa película», llegó a decir a sus 78 años el director de esta película y de otras tan conocidas como Eraserhead (1977), Terciopelo azul (1986) y Mulholland Drive (2001). Además, David Lynch es el director de la serie de televisión Twin Peaks, uno de sus grandes éxitos. Unas palabras que sorprenden en un momento en el que todos sus seguidores están esperando el estreno de la tercera parte de Dune dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por el actor Timothée Chalamet.

Un proyecto que prometía para David Lynch

Una de las razones por las que pronunció estas palabras a los 78 años, este director que falleció en 2025, fue porque aunque no se había leído la novela homónima de Frank Herbert, accedió a adaptar y dirigir Dune, eligiendo el proyecto en lugar del tercer Star Wars. El proyecto de Dune le ofrecía la posibilidad de construir un universo cinematográfico completamente nuevo, pero lo que querían los productores y las condiciones en las que tuvo que trabajar en esta película, minaron totalmente el proyecto que en un primer momento quería hacer David Lynch.

Además, el director se quejó en su momento en que no había tenido control sobre el montaje de la película en el que se recortó gran parte de su metraje, por lo que no estaba satisfecho del resultado final. David Lynch se disgustó tanto con el resultado final de la película que decidió firmar su versión televisiva con el pseudónimo de Alan Smithee.

En las declaraciones el conocido director también explicó: «Empecé a venderme en Dune. Mirando hacia atrás, no es culpa de nadie más que mía. Probablemente no debería haber hecho esa imagen, pero vi toneladas y toneladas de posibilidades para cosas que amaba, y esta era la estructura para hacerlas». El director no logró hacer el proyecto que deseaba y por eso lanzó esas declaraciones sobre Dune.

La saga de películas de Dune

La película Dune se estrenó en 1984 y aunque Dino De Laurentiis quería que fuese dirigida por Ridley Scott como director, debido a una serie de desavenencias con el productor tuvo que rechazar el encargo. David Lynch fue al siguiente que se lo ofreció y decidió aceptar y dirigir esta película de ciencia ficción, pero como ya hemos comentado, no estaba satisfecho con el resultado.

La crítica hizo comentarios muy negativos de esta cinta protagonizada por los actores Kyle MacLachlan, Silvana Mangano, Brad Dourif y José Ferrer, aunque con el tiempo se ha convertido en una película de culto. Además resultó un gran fracaso en la taquilla porque recaudó a nivel mundial unos 32 millones de dólares y tuvo un coste entre 40 y 42 millones de dólares.

En 2021 se estrenó una nueva versión de la novela Dune más fiel al libro dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Roth, Jon Spaihts y el propio director. Esta nueva película se convirtió en un éxito en la taquilla ya que recaudó 431 millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto de 165 millones de dólares. Además la crítica fue muy positiva con esta nueva versión de Dune.

Una película de ciencia ficción que estaba protagonizada por Timothée Chalamet y Rebecca Ferguson que se convirtieron a raíz de esta cinta en los actores de moda. En se estrenó la secuela de esta película Dune 2 en 2024 y también fue un éxito en la taquilla ya que recaudó más de 714 millones de dólares con un presupuesto de 180 millones de dólares.

Todo un éxito también para las productoras Legendary Pictures y Warner Bros. Pictures, para el director Denis Villeneuve y para el actor Timothée Chalamet que volvió a sorprender a sus seguidores. En el reparto de la película también estaban los actores Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Charlotte Rampling, Javier Bardem y Anya Taylor-Joy, entre otros muchos. Las dos primera películas de Dune están disponibles en las plataformas de streaming Prime Video y Movistar Plus+.

El 18 de diciembre de este año se estrenará la tercera parte de la saga en nuestras salas de cine y también se espera que se convierta en un éxito de taquilla y de crítica. Esta película estará de nuevo protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya y en el reparto estarán actores tan conocidos como Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem. Estaremos muy atentos a todas las noticias que nos lleguen sobre este esperado estreno.