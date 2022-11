Letra y significado del himno de Argentina

Argentina como cualquier otro país tiene su bandera y también su himno que en este caso guarda una curiosa historia detrás ya que aunque es un himno que se oficializó hace ya dos siglos lo cierto es que previamente era otro mucho más largo que el actual. Además la música fue compuesta por un español. Conozcamos más sobre el himno de Argentina, su origen y significado y también como no, cuál es su letra.

El himno de Argentina ‘Himno Nacional Argentino’, como lo conocen sus ciudadanos, fue compuesto por el músico español Blas Parera, con letra de Vicente López y Planes.

La obra, que en gran medida está dominada por el tema de la independencia, fue adoptada oficialmente como himno nacional del país el 11 de mayo de 1813 (día que ahora se denomina ‘Día del Himno’ en Argentina).

Pero en 1900, un decreto declaró que el himno debía acortarse para incluir solo el primer verso, el último verso y el estribillo de la versión original, omitiendo varios versos que en los que se hacía referencia a la lucha de los argentinos por independizarse de España.

Desde entonces, la versión más corta es la que escuchamos cantar hoy.

Hubo un himno oficial anterior

El primer himno de Argentina, conocido como la ‘Marcha Patriótica’, fue escrito por Esteban de Luca y Blas Parera y publicado en 1810. No hacía referencia a Argentina, sino que hablaba de España conquistada por Francia en la Guerra de la Independencia.

Dos años más tarde, un nuevo himno fue encargado y escrito por Cayetano Rodríguez y el mencionado Blas Parera. Pero la pareja no quería que su canción se convirtiera en un himno.

Entonces, en 1813, comenzó la búsqueda para la letra de un nuevo himno. Se seleccionó un poema de un abogado llamado Vicente López y Planes, y Parera fue elegido nuevamente para componer la música del himno que hoy escuchamos en actos oficiales del país y también como no, en los partidos de la selección de fútbol Argentina.

La letra del himno de Argentina

