Kierkegaard lo advirtió y tenía razón: «La mayor desesperación nace cuando intentas ser alguien que no eres»

El filósofo danés Søren Kierkegaard, considerado uno de los padres del existencialismo, dejó una reflexión que encaja con muchas de las tensiones sociales y psicológicas de una época como la actual, caracterizada por la presión y la comparación: «La mayor desesperación nace cuando intentas ser alguien que no eres». La idea de vivir de forma auténtica se presenta cada vez más difícil pero, hace más de un siglo, Kierkegaard ya anticipó que el mayor peligro no está en fracasar, sino en traicionarse a uno mismo. Para el filósofo danés, la sociedad tendía a empujar a los individuos hacia «modelos prefabricados» de comportamiento, éxito y felicidad. En este proceso, la persona corría el riesgo de perder su esencia y renunciar a su identidad para adoptar una que no le pertenece.

Hoy en día, la necesidad de aprobación externa se convierte en un motor que guía algunas de las decisiones más importantes de la vida, como la carrera universitaria o la forma de mostrarse en público. Kierkegaard lo explicaba en términos existenciales: el ser humano está llamado a convertirse en sí mismo, y cualquier desviación de ese camino genera angustia y frustración. En muchos casos, esta situación pasa desapercibida durante años; el individuo puede cumplir con todas las expectativas sociales y, aún así, tener la sensación constante de que «algo no encaja».

«La mayor desesperación nace cuando intentas ser alguien que no eres»

Uno de los aspectos más relevantes del pensamiento de Søren Kierkegaard es su crítica a la «uniformidad social». Desde pequeños, las personas reciben mensajes sobre lo que «deberían» ser, los cuales pueden convertirse en una cárcel cuando sustituyen a la propia voz interior. En lugar de preguntarse «qué quiero», muchos individuos se preguntan «qué se espera de mí».

En pleno siglo XXI, el éxito se mide en dinero, estatus, reconocimiento. Sin embargo, el filósofo danés proponía una visión radicalmente distinta. Para él, el verdadero éxito consistía en convertirse en uno mismo. Esta idea, aparentemente simple, implica un proceso extremadamente complejo que requiere salir de la zona de confort y, en muchos casos, ir contra corriente. Ser auténtico implica renunciar a caminos que, a priori, parecen más fáciles o seguros. Pero, según Kierkegaard, es la única forma de evitar la desesperación que surge al vivir una vida que no es propia.

La frase «la mayor desesperación nace cuando intentas ser alguien que no eres» resume una de las ideas más poderosas de Søren Kierkegaard. Vivir de forma auténtica no significa rechazar todas las normas sociales, sino encontrar un equilibrio entre el entorno y la propia identidad. En un contexto dominado por las presiones externas, la tentación de convertirse en alguien distinto a uno mismo está más presente que nunca. Sin embargo, como señaló el filósofo danés, ese camino conduce a un estado de desesperación y frustración. Ser uno mismo puede ser difícil, incómodo e incluso arriesgado, pero es la única manera de vivir una vida que realmente merezca ser vivida.

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