Kierkegaard lo advirtió y tenía razón: «La mayor desesperación nace cuando intentas ser alguien que no eres»
El filósofo danés Søren Kierkegaard, considerado uno de los padres del existencialismo, dejó una reflexión que encaja con muchas de las tensiones sociales y psicológicas de una época como la actual, caracterizada por la presión y la comparación: «La mayor desesperación nace cuando intentas ser alguien que no eres». La idea de vivir de forma auténtica se presenta cada vez más difícil pero, hace más de un siglo, Kierkegaard ya anticipó que el mayor peligro no está en fracasar, sino en traicionarse a uno mismo. Para el filósofo danés, la sociedad tendía a empujar a los individuos hacia «modelos prefabricados» de comportamiento, éxito y felicidad. En este proceso, la persona corría el riesgo de perder su esencia y renunciar a su identidad para adoptar una que no le pertenece.
Hoy en día, la necesidad de aprobación externa se convierte en un motor que guía algunas de las decisiones más importantes de la vida, como la carrera universitaria o la forma de mostrarse en público. Kierkegaard lo explicaba en términos existenciales: el ser humano está llamado a convertirse en sí mismo, y cualquier desviación de ese camino genera angustia y frustración. En muchos casos, esta situación pasa desapercibida durante años; el individuo puede cumplir con todas las expectativas sociales y, aún así, tener la sensación constante de que «algo no encaja».
«La mayor desesperación nace cuando intentas ser alguien que no eres»
Uno de los aspectos más relevantes del pensamiento de Søren Kierkegaard es su crítica a la «uniformidad social». Desde pequeños, las personas reciben mensajes sobre lo que «deberían» ser, los cuales pueden convertirse en una cárcel cuando sustituyen a la propia voz interior. En lugar de preguntarse «qué quiero», muchos individuos se preguntan «qué se espera de mí».
En pleno siglo XXI, el éxito se mide en dinero, estatus, reconocimiento. Sin embargo, el filósofo danés proponía una visión radicalmente distinta. Para él, el verdadero éxito consistía en convertirse en uno mismo. Esta idea, aparentemente simple, implica un proceso extremadamente complejo que requiere salir de la zona de confort y, en muchos casos, ir contra corriente. Ser auténtico implica renunciar a caminos que, a priori, parecen más fáciles o seguros. Pero, según Kierkegaard, es la única forma de evitar la desesperación que surge al vivir una vida que no es propia.
La frase «la mayor desesperación nace cuando intentas ser alguien que no eres» resume una de las ideas más poderosas de Søren Kierkegaard. Vivir de forma auténtica no significa rechazar todas las normas sociales, sino encontrar un equilibrio entre el entorno y la propia identidad. En un contexto dominado por las presiones externas, la tentación de convertirse en alguien distinto a uno mismo está más presente que nunca. Sin embargo, como señaló el filósofo danés, ese camino conduce a un estado de desesperación y frustración. Ser uno mismo puede ser difícil, incómodo e incluso arriesgado, pero es la única manera de vivir una vida que realmente merezca ser vivida.
Las mejores frases de Kierkegaard
- «Hay dos formas de ser engañado: una consiste en creer en lo que no es cierto y la otra en negarse a creer lo que es cierto»
- «La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante»
- «Atreverse implica perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse implica perderse a uno mismo»
- «La puerta de la felicidad se abre hacia dentro, hay que retirarse un poco para abrirla: si uno empuja, la cierra cada vez más»
- «Lo que me etiqueta, me niega»
- «La angustia es el vértigo de la libertad»
- «Solo si asumes lo que eres podrás cambiar quien eres»
- «La fuente más común de la desesperación es no ser quien eres»
- «Es mejor perderse por la pasión que perder la pasión»
- «Nuestra vida siempre es la expresión de nuestros pensamientos dominantes»
- «Lo que me hace grande no es lo que me sucede, sino lo que hago con ello»
- «Gritarle al mundo nuestra infelicidad es más fácil que golpearse el pecho y gemir sobre uno mismo»
- «Sólo la persona que es capaz de permanecer en silencio, es capaz de hablar de manera importante»
- «Es una sátira aterradora y un epigrama de la era moderna que el único uso que se le da a la soledad es convertirla en un castigo, una sentencia de cárcel»
- «La única respuesta estratégicamente inteligente a los horrores de la vida es desafiarlos con la risa»
- «Si alguien a punto de actuar se juzgara a sí mismo por los resultados, jamás comenzaría»
- «Las personas piden libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento que rara vez usan»
- «El estado más doloroso del ser consiste en recordar el futuro, sobre todo el que nunca tendrás»
- «Muchos perseguimos el placer con tanta prisa que nos quedamos sin aliento y nos apresuramos en dejarlo atrás»
- «La vida no es un problema a ser resuelto sino una realidad que debe ser experimentada»