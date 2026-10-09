John F. Kennedy dejó esta frase para la historia: «No preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país»

Hay discursos políticos que consiguen trascender el momento en el que fueron pronunciados y terminan convirtiéndose en parte de la memoria colectiva. Es el caso de las palabras de John F. Kennedy durante su investidura como presidente de Estados Unidos. Ante miles de personas, lanzó una pregunta que resumía su concepción del servicio público. «No preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país». Más de seis décadas después, la reflexión continúa siendo una de sus frases más conocidas.

Un discurso histórico

El 20 de enero de 1961, John F. Kennedy tomó posesión como el 35.º presidente de Estados Unidos. Tenía 43 años y se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes elegidos para ocupar la Casa Blanca. Su discurso inaugural estuvo cuidadosamente preparado y buscaba presentar una nueva etapa para el país en plena Guerra Fría, con un mensaje centrado en la libertad, la responsabilidad y el compromiso colectivo.

La frase apareció prácticamente al final de su intervención y se convirtió en el momento más recordado del discurso. Kennedy no planteaba únicamente una relación entre ciudadanos y Gobierno, sino una idea más amplia de responsabilidad individual. En lugar de preguntar qué beneficios podía recibir cada persona de su país, invitaba a pensar en aquello que cada ciudadano podía aportar a la sociedad.

El origen de la reflexión

Aunque Ted Sorensen fue una figura fundamental en la preparación de numerosos discursos de Kennedy, los documentos conservados muestran que el presidente trabajó personalmente en su discurso inaugural. Estudios señalan que Kennedy comenzó a construirlo a finales de noviembre y que cada frase fue revisada y reducida hasta conseguir el resultado final.

La idea del sacrificio y del servicio tampoco apareció de repente aquel 20 de enero. Kennedy ya había expresado conceptos similares durante su campaña presidencial. Un ejemplo especialmente significativo ocurrió en la Universidad de Michigan en octubre de 1960, cuando habló ante unos 10.000 estudiantes y planteó que los jóvenes dedicaran parte de sus vidas al servicio en otros países. Aquel episodio contribuyó posteriormente al nacimiento del Peace Corps.

Del discurso a la acción

Menos de seis semanas después de su investidura, Kennedy firmó una orden ejecutiva para establecer el Peace Corps como programa piloto dentro del Departamento de Estado. La iniciativa buscaba enviar voluntarios estadounidenses a otros países para colaborar en proyectos destinados a cubrir necesidades de personal cualificado. Ese mismo año, el Congreso aprobó la legislación que convirtió el programa en permanente.

La frase de Kennedy también formaba parte de un mensaje internacional. Inmediatamente después de dirigirse a los estadounidenses, Kennedy amplió su llamamiento a los ciudadanos de todo el mundo, ya que la cuestión ya no era únicamente qué podía hacer Estados Unidos por otros países, sino qué podían hacer juntos por la libertad. De esta manera, convirtió el servicio y la responsabilidad compartida en uno de los ejes de aquella intervención.