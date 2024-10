Jamás en tu vida descuelgues el teléfono así: la estafa ha comenzado y es peligrosa

La estafa que ha comenzado es de lo más peligrosa y debemos conocer antes de tener un susto que puede ser enorme. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que este tipo de estafas empiecen a cobrar protagonismo, ya que es la propia policía la que ha alertado de todo lo que está pasando. Podríamos haber llegado a unos niveles que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Estamos en un país en el que este tipo de estafas son el pan de cada día.

Vivimos con una serie de detalles que nos rodean y que tienen en un elemento cómo el teléfono móvil, la puerta de entrada al fraude. Especialmente cuando descubrimos que se trata de un elemento que puede acabar siendo un problema. Tiendo en cuenta que se trata de un detalle que puede hacernos partícipes de una afirmación que está sacada de contexto. Nuestra voz puede tener el poder de contratar servicios o de autorizar algunos cambios que nos llevarán a tener más de un dolor de cabeza, nunca contestes así al teléfono o te costará caro.

La estafa ha comenzado y es peligrosa

Es muy peligrosa la nueva estafa que ha comenzado. En cierta manera hay una serie de detalles que debemos empezar a tener en cuenta ahora que conocemos el alcance de nuestro teléfono. Ese dispositivo que nos conecta con los demás y que puede acabar de darnos algunas novedades destacadas, tiene un peligro que debemos tener en cuenta.

El teléfono puede ser la puerta de entrada de numerosas estafas. Es el elemento que se ha convertido en un problema de fuerza mayor para muchos, que seguramente se acabó convirtiendo en un dolor de cabeza terrible, especialmente si no hacemos caso de lo que hacemos los españoles.

Nuestra rica lengua hace que siempre respondamos al teléfono de una manera que nos hace blanco fácil de determinadas contrataciones que han acabado siendo las que nos han acompañado en estos días. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en todo lo que nos puede pasar.

Sin esperarlo podemos estar dando la llave a los estafadores de todo tipo de elementos que nos pueden hacer más daño de lo que nos imaginamos. Será cuestión de ponernos manos a la obra en busca de una serie de detalles que serán las que marcarán un antes y un después.

Jamás en tu vida descuelgues el teléfono así

Los expertos recomiendan olvidarse de esa forma, descolgar el teléfono que incluya un: «si, dígame». Esta afirmación inicial de cortesía puede suponer que contraten servicios en nuestro nombre o nos hagan cualquier transacción que puede hacerse con sólo una autorización telefónica y algunos de nuestros datos.

Será el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en todo lo que tenemos por delante. Ese detalle que hemos hecho sin darnos cuenta nos puede alejar de aquello que queremos un importante cambio que podemos aplicar de la mejor forma posible con algunas novedades destacadas.

La OCU nos explica las trampas en las que podemos caer con este tipo de llamadas: «En la primera, la víctima recibe una llamada y cuando contesta con “si”, nadie responde al otro lado… hasta que salta una locución grabada avisando de que queda formalizada la contratación de un servicio por un importe de x euros. Rápidamente el usuario devuelve la llamada a ese número, donde le atienden y le piden ciertos datos para cancelar ese servicio (que puede ser un seguro del banco, un servicio premium de Amazon, cualquier cosa), pero en realidad están “robando” sus datos. Desde el número de cuenta bancaria, a la cuenta de Amazon o el teléfono… con esa información, ya tienen tus datos. Aún hay otra modalidad de llamada con el Sí como protagonista: simplemente el estafador realiza una llamada a la víctima suplantando la identidad de cualquier entidad (servicio de gas, banco, luz…) y le va haciendo preguntas hasta que contesta “sí” en alguna de ellas. Ya ha grabado la conversación, incluida tu voz diciendo sí, y con eso puede intentar darse de alta en tu nombre en algún servicio».

Es importante: «No devuelvas nunca la llamada al número “misterioso”. Si quieres llamar para asegurarte de que no has contratado por descuido un servicio, busca el número y llama directamente. Nuestra recomendación es que ante cualquier llamada sospechosa, en la que no se han identificado, te llaman de un servicio que no has contratado, etc. cuelgues cuanto antes, y desde luego, no les des ninguna información, por inocente que parezca».

Es importante según la OCU estar atento a estos movimientos que pueden afectarnos de lleno de lleno: