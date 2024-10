El aviso de la Policía sobre tu currículum: ni se te ocurra hacer esto

La Policía ha lanzado un serio aviso sobre tu currículum que debes tener en cuenta, nunca hagas esto. Encontrar una buena oferta de trabajo es casi como recibir una lotería. Un trabajo fijo, bien pagado y con un horario que permita la conciliación laboral, es casi como que te toque el gordo. Por lo que muchas personas, no dudan en lanzarse a por las ofertas que más atractivas parecen. Lo hacen con un currículum que intenta ser lo más completo posible, pero quizás esta actitud es lo que puede acabar costando caro.

Habrá llegado ese momento en el que tengamos que estar pendientes de unos cambios que pueden ser los que nos hagan sospechar de que algo no va bien. Especialmente cuando descubrimos que estamos ante un problema que puede acabar siendo el que nos empuje a quedarnos sin ahorros o a encontrarnos con préstamos que no hemos solicitado ni recibido a nuestro nombre. Un problema que cada vez puede afectar a más personas y hace que los expertos lancen una importante alerta que debemos conocer, para no caer en la trampa de estos expertos en estafas.

La Policía lanza un importante aviso sobre tu currículum

Los expertos en seguridad están al día de todas las estafas posibles, por lo que pueden detectar a tiempo todo lo que sucede en estos días en los que la realidad puede superar a la ficción. Haber enviado el curriculum, puede haberse convertido en una pesadilla para todos, teniendo en cuenta que ha podido ser el origen de un problema mayor que nos puede dejar sin ningún euro.

El problema de enviar este documento en el que tenemos que dar nuestra mejor cara o destacar los aspectos que nos hacen perfectos para este puesto es que se comparta cierta información personal que ha acabado siendo un problema para muchos. Estos datos, empezando por un DNI cuyo número y letra, siempre será mejor no compartirlos, estará muy presente en unas jornadas en los que todo es posible.

La Policía ha lanzado una importante advertencia que se ha convertido en una publicación viral. Son muchas las personas que han caído en este timo que tiene tras de sí, una oferta de trabajo falsa, cuyo objetivo principal es el hecho de que la persona en cuestión sufrirá un importante robo de datos.

Ni se te ocurra hacer esto

Tampoco contestes a las ofertas de trabajo en las que te prometen el oro y el moro, sin más. Si te llaman por teléfono pidiéndote más datos para un trabajo que puede ser demasiado bonito, será mejor que desconfíes. Ve directamente a las oficinas de la empresa a facilitar tus datos personales y nunca envíes nada por WhatsApp, y menos si se trata de documentos personales.

La OCU también pide prudencia por un tipo de estafa que debemos conocer: «Los ciberdelincuentes no descansan y cíclicamente vuelven al ataque. De hecho, en estas semanas se están volviendo a producir este tipo de llamadas: hemos recido quejas y consultas en OCU sobre este tema, y tanto la policía como las propias operadoras han avisado de estos casos de vishing, de estas estafas que consisten falsas llamadas en su nombre (y utilizando a OCU como argumento): pedimos prudencia».

Nos dice el modus operandi de este tipo de estafa que puede dejarnos sin un euro.

El usuario recibe una llamada en la que quien llama se presenta como su actual compañía, y le anuncia que se va a aplicar una subida inminente de una importante cuantía (entre 15 y 20 euros, según indican los consumidores afectados) sobre la cuota mensual de la tarifa que tienen contratada. Pero esta llamada es un engaño: no es su compañía quien llama, sino los supuestos “timadores”.

Poco tiempo después, recibe una segunda llamada, esta vez de otra compañía que le ofrece una buena oferta si contratan su tarifa, y en ocasiones incluso mencionan que esta compañía a la que deben cambiarse es la recomendada por OCU.

