Sólo necesitan un billete: el timo del cajero en el que todo el mundo cae

Hay un timo en el que todo el mundo cae que debemos conocer y que quizás acabe siendo el que marque una diferencia importante. Sin duda alguna, estamos ante una forma de robar dinero que golpea con fuerza a los más vulnerables, siendo ellos los que reciben en primera persona lo que es en esencia un problema de fuerza mayor que puede acabar con sus ahorros. Las personas mayores son las que reciben el famoso timo de la siembre que está causando estragos.

Esta formad de robar dinero, necesita solo un billete para conseguir su objetivo está muy extendida en nuestro país. Especialmente desde que las personas mayores deben empezar a utilizar los cajeros automáticos. Esa herramienta destinada a simplificar la vida, puede ser la que la complique, especialmente cuando tenemos en cuenta que estamos ante una serie de detalles que pueden ser lo que marque la diferencia. Sin duda alguna, supone un cambio de ciclo que debemos tener en cuenta, especialmente cuando estamos ante este giro de guion al que nos enfrentamos. Una pequeña distracción puede ser fatal, por lo que, deberemos estar muy atentos.

Se necesita sólo un billete

La estafa consiste en usar un billete que se emplea de cebo para pescar un botín que puede dejar sin un euro las cuentas de los más vulnerables. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a crear algunos elementos que son claves y que pueden ser esenciales para bloquear cualquier ataque de estos estafadores.

El cajero automático es el lugar en el que operan. Este elemento dispone de un sistema de seguridad, en especial si estamos ante una herramienta que deberemos empezar a poner en práctica con la ayuda del sentido común que es el que nos servirá para detectar cualquier problema.

Siempre que sea posible nos encerramos en el cajero. Es decir, sacar dinero con gente alrededor o en plena calle puede ser carne de cañón para este tipo de estafas que se centran en robar el máximo dinero posible a los más vulnerables. En este caso a las personas de más edad.

Se sitúan cerca de ellos para conseguir obtener sus datos, el número de PIN. Con él en mente, hacen caer un billete al suelo de los que habrá sacado la persona. El gesto de agacharse será suficiente para robarle el resto del dinero y la tarjeta. En cuestión de horas pueden seguir sacando dinero u obtener más información sobre sus cuentas que pueden quedar vacías.

El timo del cajero en el que todo el mundo cae

Es complicado evitar un tipo de timo que puede convertirse en un problema para toda la familia. Un despiste o un error puede ser fatal, por lo que hay que intentar evitar determinadas horas para sacar dinero o hacerlo siempre en compañía de personas que puedan ayudar en caso de cualquier inconveniente.

Desde CEA abogados nos explican este timo: «El timo de la Siembra consiste en que, de acuerdo varias personas, uno se fija en la clave “pin” de la tarjeta y otro, justo antes de finalizar la operación en el cajero, tira un billete al suelo diciéndole al tiempo a la víctima que se le ha caído. En ese instante, el primero de los compinches se apodera de la tarjeta, aprovechando la distracción de su legítimo titular. Esta fue la forma de apoderarse de la tarjeta y, conociendo el pin, al cliente de CEA le estafaron más de 25.000 euros».

Además de la manera en la que debemos proceder en caso de que nos encontremos en esta situación. Siempre es conveniente contar con un buen abogado que nos ayude a gestionar con este proceso que no es nada fácil, según explican desde su blog: «Las iniciales reclamaciones del cliente a su banco no dieron resultado, pues, si bien de manera indirecta, le daban a entender que no había habido ilegalidad en la disposición de ese dinero por haberse usado el “pin” correcto de la tarjeta sin la existencia de violencia sobre la persona. Para demostrar que realmente se había producido un perjuicio provocado por un hecho delictivo en el que el titular de la tarjeta no había tenido implicación alguna, en CEA le aconsejamos que se personara en el procedimiento penal abierto por estos hechos como acusación particular. Así lo hizo, y tras conseguir copia de las actuaciones judiciales y demostrar que había hasta personas encarceladas por este hecho y otros similares, pues se trataba de una banda organizada especializada en el timo de la siembra, el banco devolvió al cliente los 25.560 euros estafados».

Todos podemos ser víctimas de un timo de este tipo que puede afectarnos en cualquier momento, por lo que tocará estar atentos y reaccionar a tiempo.